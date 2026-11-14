Diện mạo đường Lĩnh Nam đang được tăng tốc thi công, bắt đầu thảm nhựa

Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam đang tăng tốc thi công, nhiều đoạn đã thảm nhựa; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được lắp đặt, hướng tới khai thác đầu năm 2027.
Video: Diện mạo đường Lĩnh Nam sau thời gian thi công, bắt đầu trải thảm nhựa
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đoạn từ đường Vành đai 2,5 đến ngõ 419 Lĩnh Nam, một bên đường đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, đồng thời hạn chế bụi bẩn phát sinh từ hoạt động thi công.
Các tổ thi công cũng tập trung hoàn thiện hệ thống hố ga, dải phân cách và những hạng mục kỹ thuật khác.
Tại các đoạn còn lại, hoạt động thi công cũng đang được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành và đưa toàn tuyến vào khai thác vào đầu năm tới.
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