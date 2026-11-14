Diện mạo đường Lĩnh Nam đang được tăng tốc thi công, bắt đầu thảm nhựa

Là người sinh sống trên đường Lĩnh Nam, ông Vũ Triệu Minh nhận xét tiến độ thi công hiện khá nhanh; các đơn vị triển khai đến đâu đều thu dọn mặt bằng gọn gàng, sạch sẽ đến đó. Ông cũng đánh giá cao tinh thần lao động của công nhân khi phải làm cả ngày lẫn đêm, bất kể mưa gió. Theo ông Minh, quá trình thi công khó tránh khỏi bụi bẩn, ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, người dân mong muốn đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để các gia đình trong khu vực ổn định cuộc sống.