(VTC News) -

Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được Quốc hội thông qua sáng 21/11 có hiệu lực từ 1/1/2027.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Hà Nội tại phiên họp sáng 21/11.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên 40,06 km² và quy mô dân số 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ và UBND TP Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước có liên quan.

Trong đó, 2 địa phương hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày 1/1/2027, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước liên tục, thông suốt; hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết, các văn bản, giấy tờ liên quan đến khu vực điều chỉnh địa giới đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày 1/1/2027 và còn hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi theo quy định.

Đối với hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội sẽ tiếp nhận và tiếp tục giải quyết, không yêu cầu người dân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Từ ngày 1/1/2027, khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội sẽ áp dụng các chế độ, chính sách của Hà Nội.

Trường hợp chế độ, chính sách đang áp dụng tại khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc Hà Nội chưa có chính sách tương ứng thì người dân tiếp tục được hưởng chính sách hiện hành cho đến khi hết thời hạn áp dụng hoặc có chính sách thay thế do cơ quan có thẩm quyền quyết định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phát biểu trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi nghị quyết được ban hành, tập trung vào một số nhóm công việc trọng tâm.

Trước hết, hai địa phương phải quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Bộ trưởng nhấn mạnh việc điều chỉnh địa giới không nhằm tạo quỹ đất mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Về quyền lợi của người dân, theo Bộ trưởng, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì thuộc TP Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới; chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn; giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Bên cạnh đó, Hà Nội và Phú Thọ phải hoàn tất việc rà soát, lập danh mục các dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Các dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị trong quá trình điều chỉnh địa giới.