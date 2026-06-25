Cầu thủ Qatar chịu phạt nặng, loại khỏi World Cup vẫn bị cấm tiếp

(VTC News) -

Theo ESPN, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định treo giò 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo của Qatar. Ủy ban Kỷ luật FIFA cho biết án phạt được đưa ra sau pha phạm lỗi nghiêm trọng khiến cầu thủ Ismael Kone của Canada gãy chân tại World Cup 2026. Quyết định này vẫn có thể bị kháng cáo.

Án phạt xuất phát từ pha vào bóng từ phía sau của Madibo ở phút 51 trong trận Canada thắng Qatar 6-0 tại Vancouver hôm 19/6. Tiền vệ Canada ngay lập tức nằm sân, ôm chân và dùng tay che miệng. Anh sau đó phải rời sân bằng cáng và trải qua ca phẫu thuật xương chày và xương mác ở chân trái. Pha phạm lỗi này cũng dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Madibo.

Pha vào bóng từ phía sau của Madibo ở phút 51 khiến Ismael Kone gãy chân. (Ảnh: Reuters)

Pha va chạm khiến bầu không khí trên sân chùng xuống. Cầu thủ xung quanh lo ngại Kone sẽ gặp chấn thương nặng. Khi rời sân bằng cáng để đi phẫu thuật, cầu thủ Canada vẫn cố ngồi dậy và vẫy tay để trấn an người hâm mộ. Trong khi đó, Madibo gần như suy sụp. Cầu thủ Qatar ôm đầu bật khóc ngay trên sân và chỉ có thể bình tĩnh trở lại sau khi được các đồng đội động viên. Sau trận đấu, Madibo được cho là đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Kone.

Trên trang Instagram cá nhân, Kone đăng bài viết và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: "Mọi người không thể tưởng tượng được tôi biết ơn thế nào trước tất cả những lời động viên và cầu nguyện dành cho tôi".

Video: Canada thắng Qatar 6-0

Quyết định kỷ luật của FIFA khiến Assim Madibo vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu, bao gồm cả trận thua 1-3 của Qatar trước Bosnia và Herzegovina tại Seattle. Án treo giò 5 trận dành cho Madibo là một trong những hình phạt nặng nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức án kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Tại World Cup 2014, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay bị treo giò 9 trận và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng sau vụ cắn hậu vệ Giorgio Chiellini của Italy. Trước đó, ở World Cup 1994, hậu vệ Mauro Tassotti của Italy nhận án treo giò 8 trận vì thúc cùi chỏ vào tiền đạo Luis Enrique của Tây Ban Nha.