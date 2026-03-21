Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tiết lộ lời khuyên của HLV Kim Sang-sik

"Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik động viên tôi rất nhiều. Ông ấy khuyên tôi đừng áp lực quá mà hãy cứ vui vẻ thoải mái trong tập luyện và thi đấu. Tôi sẽ cố gắng ra sân với phong độ cao nhất để thắng trận. Malaysia đã bị loại nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đá hết sức vì màu cờ sắc áo", tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trả lời truyền thông chiều 21/3.

Đỗ Hoàng Hên khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên vinh dự lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh có quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025 sau 5 năm thi đấu tại V.League, đủ điều kiện để nhập quốc tịch và lên đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao sinh năm 1994 đang khao khát tìm ánh hào quang khi được ra sân cho đội tuyển quốc gia.

"Tôi chờ ngày này quá lâu rồi. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và mặc chiếc áo này. Dù mới chỉ là áo tập nhưng vẫn rất đẹp với lá cờ Việt Nam trên ngực. Xuân Son cũng mừng cho tôi. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau từ lâu ở cấp câu lạc bộ, và giờ gặp lại trên tuyển Việt Nam.

Tôi chia sẻ niềm vui này với mẹ và vợ, sau đó là tới các đồng nghiệp. Họ đều rất vui vì biết tôi nỗ lực như thế nào suốt thời gian qua. Tôi tự tin hát trọn vẹn Quốc ca Việt Nam vì tôi đã tập từ lâu rồi. Mọi người ở câu lạc bộ hỗ trợ tôi rất nhiều", Đỗ Hoàng Hên bày tỏ.

Sự kết hợp giữa Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên mang đến nhiều hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Bộ đôi cầu thủ nhập tịch này có thời gian dài thi đấu cùng nhau và sẵn sàng mang đến làn gió mới trên hàng công.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu những buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và màn đọ sức cùng Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn khi Malaysia bị xử thua 2 trận và đội tuyển Việt Nam có thêm 3 điểm nhờ các quyết định này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức giành vé đến vòng chung kết Asian Cup 2027 dù chưa thi đấu xong vòng loại.