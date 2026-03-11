Vì sao HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long?

(VTC News) -

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, trung vệ Gustavo Santos (Đỗ Phi Long) cho biết anh không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu với Bangladesh và trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Phi Long là một trong những cái tên mà HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm trong quá trình nhập tịch cùng Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Ông Kim mong muốn chiều cao và kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ này giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện chất lượng. Bản thân Phi Long cũng rất mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Gustavo chưa thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Đỗ Phi Long lại chưa đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo quy định từ FIFA, một cầu thủ ngoại binh nhập tịch (không có gốc Việt Nam) muốn chuyển đổi liên đoàn quốc gia chủ quản cần đảm bảo việc thi đấu tại Việt Nam 5 năm liên tiếp.

Đỗ Phi Long thi đấu ở V.League gần 8 năm qua nhưng anh lại có 5 tháng về nước thi đấu cho Anapolis tại Brazil vào năm 2022. Đây là quãng thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra, V.League phải dừng lại. Nếu Phi Long chỉ về nước và không thi đấu chuyên nghiệp, việc ngắt quãng thời gian này không được tính.

FIFA không công nhận trường hợp của Phi Long đủ 5 năm bởi sau khi kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh, anh chuyển sang chơi cho đội bóng ngoài Việt Nam. Khi quay lại V.League, khoảng thời gian tích luỹ của Phi Long phải tính lại từ đầu. Do đó, phải đến giữa năm 2027 anh mới đủ điều kiện đá cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Đỗ Phi Long cho biết anh đang làm việc với các luật sư cùng sự hỗ trợ từ VFF để tìm phương án thuyết phục FIFA công nhận do việc chuyển nhượng diễn ra bất đắc dĩ do dịch bệnh COVID-19 và Than Quảng Ninh giải thể.

Trong đợt tập trung này, một cầu thủ khác cũng không được gọi lên đội tuyển Việt Nam là Janclesio. Ngôi sao người Brazil đủ điều kiện ra sân ngay lập tức nhưng lại chưa hoàn tất việc xin quốc tịch. HLV Kim Sang-sik chỉ có Hoàng Hên và Xuân Son.