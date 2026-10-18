Có 6 quả trứng, đập 2, chiên 2, ăn 2: Còn lại mấy quả?

(VTC News) -

Những câu đố trí tuệ đôi khi khiến người chơi mất nhiều thời gian dù đề bài rất ngắn. Câu đố về 6 quả trứng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi người đọc suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

Nội dung câu đố như sau: “Tôi có sáu quả trứng. Tôi đập vỡ hai quả. Tôi chiên hai quả. Tôi ăn hai quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?”.

Nếu chưa tìm ra lời giải, bạn có thể đọc lại đề bài và chú ý đến cách các hành động được mô tả. Hãy thử tìm xem có chi tiết nào khiến bạn hiểu chưa đúng tình huống hay không.

Bạn cũng có thể hình dung diễn biến từ đầu đến cuối: ban đầu có sáu quả trứng, sau đó lần lượt diễn ra các hành động đập, chiên và ăn. Hãy thử xác định điều gì xảy ra với từng quả thay vì chỉ tập trung vào các con số.

Câu đố 6 quả trứng: Đập 2, chiên 2, ăn 2, còn mấy quả? (Ảnh minh họa)

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