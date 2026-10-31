Tìm thấy thi thể người phụ nữ khi lên núi bắt ốc ở Phú Thọ

(VTC News) -

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Quèn Trác, thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (xã Yên Thủy, Phú Thọ), đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Yên Thủy, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích.

Nạn nhân là bà B.T.Y. (trú tại thôn Tiền Phong, xã Yên Thủy).

Cảnh sát và chó nghiệp vụ tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/10, bà Y. lên núi Quèn Trác để bắt ốc. Đến khoảng 7h ngày 30/10, không thấy bà trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng 31/10, gia đình trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Yên Thủy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ huy động 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lạc Thủy, Lạc Sơn và Lương Sơn đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, nhiều vị trí khó tiếp cận khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng đã khoanh vùng, phân chia khu vực, triển khai phương tiện, chó nghiệp vụ và rà soát các hướng có khả năng nạn nhân đi qua.

Chiều 31/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Y. tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5km đường bộ.