Toàn cảnh khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 tại Hà Nội

Tiếp nối chiến dịch được triển khai từ năm 2025, năm nay, Không Một Mình trở lại với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường số cho trẻ em, thanh thiếu niên. Chiến dịch đồng thời kêu gọi sự phối hợp của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong xây dựng môi trường mạng an toàn.