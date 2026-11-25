(VTC News) -

● AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 Melbourne Victory 0 - 0 Thể Công Viettel ĐÃ KẾT THÚC

Trận đấu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel diễn ra lúc 14h45 ngày 25/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Melbourne Victory đấu với Thể Công Viettel.

Melbourne Victory ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 25 Jack Duncan TM 3 Jason Davidson 4 Philipp Ziereis 5 Brendan Hamill 6 Louis D’Arrigo 8 Jordi Valadon 9 Harry Sawyer 10 Denis Genreau 14 Matthew Grimaldi 18 Francois Mamur 23 Keegan Jelacic DỰ BỊ 1 Jack Warshawsky TM 11 Clarismario Santos 15 Tom Lockyer 19 Oliver Dragicevic 21 Guillermo May 22 Xavier Stella 24 Malik Olukhale 26 Jack Mihailidis 28 William Kengni 29 Mikey Ghossaini 36 Harry Shillington 44 Charles Nduka Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lawrence Robbie Caruso TM 2 Lương Chí Khải 8 Nguyễn Hữu Thắng 13 Rimario Gordon 14 Paulo Tadeu Viana Martins 15 Lucas Alves de Araujo 16 Phạm Trung Hiếu 18 Đinh Viết Tú 22 Nguyễn Hoàng Khanh 66 Damian Vũ Thanh An 88 Nguyễn Văn Tú DỰ BỊ 5 Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior 10 Hernandes Rodrigues 12 Phan Tuấn Tài 17 Nguyễn Hoàng Minh Đức 20 Đào Văn Nam 28 Nguyễn Văn Việt TM 33 Phí Minh Long TM 34 Doãn Ngọc Tân 89 Lê Quốc Nhật Nam 97 Triệu Việt Hưng

Thông tin trước trận Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Trải qua 4 trận đấu, Thể Công Viettel mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Kể từ trận hòa 1-1 với Melbourne Victory ở ngày ra quân, Thể Công Viettel liên tiếp nhận thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Phong độ của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục chưa thuyết phục khi chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng phải nhận tới 10 bàn thua.

Thể Công Viettel đối đầu với Melbourne Victory ở lượt trận thứ 5 bảng E Cúp C2 châu Á. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Trong khi đó, Melbourne Victory đứng thứ ba với 4 điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định qua các lượt trận, đại diện Australia vẫn có vị thế thuận lợi hơn Thể Công Viettel trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở cuộc chạm trán lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Melbourne Victory vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Santos, song Ribamar giúp Thể Công Viettel giữ lại 1 điểm. Kết quả này cho thấy đội bóng áo lính hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, Thể Công Viettel cần tổ chức phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.