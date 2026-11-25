Trận đấu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel diễn ra lúc 14h45 ngày 25/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Melbourne Victory đấu với Thể Công Viettel.
Thông tin trước trận Melbourne Victory vs Thể Công Viettel
Trải qua 4 trận đấu, Thể Công Viettel mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Kể từ trận hòa 1-1 với Melbourne Victory ở ngày ra quân, Thể Công Viettel liên tiếp nhận thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Phong độ của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục chưa thuyết phục khi chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng phải nhận tới 10 bàn thua.
Trong khi đó, Melbourne Victory đứng thứ ba với 4 điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định qua các lượt trận, đại diện Australia vẫn có vị thế thuận lợi hơn Thể Công Viettel trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.
Ở cuộc chạm trán lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Melbourne Victory vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Santos, song Ribamar giúp Thể Công Viettel giữ lại 1 điểm. Kết quả này cho thấy đội bóng áo lính hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, Thể Công Viettel cần tổ chức phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.
Bình luận