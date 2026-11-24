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● Cúp C1 châu Á CAHN 1 - 0 Vissel Kobe Stefan Mauk 45’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 5 bảng A Cúp C1 châu Á 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Công an Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Filip TM 5 Đoàn Văn Hậu ĐT 6 Stefan Ingo Mauk 7 Pendant Quang Vinh 11 Lê Phạm Thành Long 12 Hoàng Văn Toản 14 Damià Sabater 38 Adou Leygley Minh 72 Alan Sebastiao Alexandre 88 Lê Văn Đô 90 Perea DỰ BỊ 4 Phan Ngọc Tín 15 Bùi Xuân Thịnh 18 Đinh Thanh Bình 19 Nguyễn Quang Hải 23 Vũ Thành Vinh TM 26 Hà Văn Phương 30 Y Eli Niê TM Vissel Kobe ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Shota Arai TM 2 Nanasei Iino 4 Tetsushi Yamakawa ĐT 5 Yuta Goke 20 Kota Watanabe 25 Yuya Kuwasaki 26 Jean Patric 29 Ren Komatsu 31 Takuya Iwanami 41 Katsuya Nagato 94 Erik DỰ BỊ 1 Daiya Maekawa TM 3 Matheus Thuler 7 Yosuke Ideguchi 9 Anderson Lopes 10 Yuya Osako 15 Diego 24 Gotoku Sakai 28 Kento Hamasaki 44 Mitsuki Hidaka 62 Hyoei Kawabata 71 Shuichi Gonda TM

Thông tin trận Công an Hà Nội vs Vissel Kobe

Sau 4 lượt trận, CLB Công an Hà Nội tích lũy được 4 điểm. Đây là kết quả tương đối tích cực khi đội bóng ngành công an phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của bóng đá châu lục. Đại diện Việt Nam từng gây bất ngờ khi đánh bại Cảng Thượng Hải ngay trên sân khách, đồng thời giành một điểm trước Kyoto Sanga.

Công an Hà Nội đối đầu với Vissel Kobe ở lượt trận thứ 5 Cúp C1 châu Á 2026-2027. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Tuy nhiên, Vissel Kobe được đánh giá là thử thách khó khăn hơn đối với Công an Hà Nội. Đại diện Nhật Bản đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Vissel Kobe cũng là đội bóng duy nhất tại khu vực phía Đông chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ đầu giải.

Sức mạnh của đội bóng này không chỉ nằm ở khả năng tấn công với trung bình 2 bàn mỗi trận mà còn đến từ lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây là những yếu tố buộc Công an Hà Nội phải đặc biệt thận trọng nếu muốn giành điểm trên sân Hàng Đẫy.