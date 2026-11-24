Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 5 bảng A Cúp C1 châu Á 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.
Thông tin trận Công an Hà Nội vs Vissel Kobe
Sau 4 lượt trận, CLB Công an Hà Nội tích lũy được 4 điểm. Đây là kết quả tương đối tích cực khi đội bóng ngành công an phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của bóng đá châu lục. Đại diện Việt Nam từng gây bất ngờ khi đánh bại Cảng Thượng Hải ngay trên sân khách, đồng thời giành một điểm trước Kyoto Sanga.
Tuy nhiên, Vissel Kobe được đánh giá là thử thách khó khăn hơn đối với Công an Hà Nội. Đại diện Nhật Bản đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.
Vissel Kobe cũng là đội bóng duy nhất tại khu vực phía Đông chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ đầu giải.
Sức mạnh của đội bóng này không chỉ nằm ở khả năng tấn công với trung bình 2 bàn mỗi trận mà còn đến từ lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây là những yếu tố buộc Công an Hà Nội phải đặc biệt thận trọng nếu muốn giành điểm trên sân Hàng Đẫy.
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