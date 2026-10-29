Liverpool loại Chelsea khỏi Cúp Liên đoàn Anh: 18 quả 11 mét quyết định

(VTC News) -

Sáng 29/10, Liverpool vượt qua Chelsea ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup/Carabao Cup) bằng chiến thắng 6-5 ở loạt luân lưu. Trước đó, trong 2 hiệp chính, 2 đội hòa 1-1 với những bàn thắng đều đến từ chấm đá phạt 11 mét.

● Cúp Liên đoàn Anh Liverpool 1 - 1 6-5 Chelsea Gakpo 43’ KẾT THÚC Rogers 40’ Thống kê trận đấu

Thống kê trận đấu cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Liverpool kiểm soát bóng 52%, thực hiện 10 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,11. Những thống kê tương ứng của Chelsea là 11, 4 và 1,82, không chênh lệch nhiều so với đối thủ. Thực tế, không đội nào tạo ra thế trận áp đảo rõ rệt trong khoảng thời gian dài.

Liverpool có phần nhỉnh hơn trong nửa đầu trận đấu về số cơ hội, trong khi Chelsea kiểm soát bóng tốt hơn. Bàn thắng chỉ xuất hiện ở cuối hiệp một với 2 quả phạt đền cách nhau ít phút.

Phút 38, Gravenberch phạm lỗi với Caicedo trong vòng cấm khiến Liverpool chịu phạt đền. Morgan Rogers đánh lừa thủ môn Mamardashvili, mở tỷ số cho Chelsea ở phút 40.

Liverpool (áo đỏ) loại Chelsea ở Carabao Cup. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại đến khi Wesley Fofana để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cody Gakpo thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau khi Liverpool thủng lưới.

Chelsea đẩy cao nhịp độ tấn công trong hiệp hai. Đội khách thực hiện thêm 9 pha dứt điểm, nhiều hơn gấp đôi Liverpool. Ngược lại, đội chủ nhà cũng tạo ra những cơ hội rõ ràng khi tổ chức tấn công trực diện. Cả 2 đội không ghi thêm bàn thắng và tiếp tục phải dùng đến những cú đá 11 mét để phân định thắng thua.

Bốn lượt đầu tiên, Liverpool thực hiện thành công cả 4 cú sút, trong khi Chelsea chỉ ghi 3 bàn do Valentin Barco đưa bóng trúng cột dọc. Kostas Tsimikas có cơ hội ấn định chiến thắng cho Liverpool ở lượt thứ năm nhưng lại sút vọt xà. Henderson sau đó ghi bàn để kéo dài loạt luân lưu.

Kịch tính tiếp tục kéo dài khi Barcola và Colwill đều thực hiện thành công lượt thứ sáu. Đến lượt thứ bảy, Gravenberch và Emegha cùng không đánh bại được thủ môn đối phương.

Ở lượt thứ tám, Gomez dứt điểm chính xác, đưa Liverpool vượt lên 6-5. Trận đấu kết thúc khi Fofana sau đó sút bóng lên trời, chấm dứt hy vọng của Chelsea.