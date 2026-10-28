Báo Anh: Bruno Fernandes làm hoà với HLV Carrick, sắp trở lại đội hình Man Utd

(VTC News) -

Theo The Telegraph, HLV Michael Carrick ngày 27/10 có cuộc trao đổi riêng với Bruno Fernandes nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai bên. Cuộc gặp diễn ra sau khi đội trưởng Manchester United công khai chỉ trích chiến thuật của nhà cầm quân người Anh và bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth 0-3 hôm 25/10.

The Telegraph dẫn lời các nguồn tin cho biết HLV trưởng Manchester United đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Fernandes. Bên cạnh đó, HLV Carrick cũng tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ còn lại và ban huấn luyện đội một nhằm cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ đáng báo động của câu lạc bộ.

Hiện chưa rõ Bruno Fernandes có đưa ra lời xin lỗi về những phát biểu trước đó hay không. Dù vậy, nguồn tin của The Telegraph khẳng định những bất đồng đã được giải quyết và cả hai bên đều muốn tập trung vào các trận đấu sắp tới.

Huấn luyện viên Michael Carrick có cuộc trao đổi riêng với Bruno Fernandes nhằm giải quyết bất đồng. (Ảnh: AP)

Ban huấn luyện Man Utd cũng đánh giá cao thái độ của Fernandes trong hai ngày qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chủ động đến trung tâm huấn luyện hôm 26/10, dù phần lớn đồng đội được nghỉ, để tiếp tục điều trị chấn thương kéo dài từ đầu mùa giải.

Trong buổi tập sáng 28/10, Fernandes xuất hiện với tinh thần thoải mái. Nếu không gặp thêm vấn đề sức khỏe, anh nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trước Chelsea vào ngày 31/10.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ thất bại 1-4 của Man Utd trước Como tại Cúp C1 châu Âu (Champions League). Sau trận đấu, Fernandes tỏ ra không hài lòng với cách tổ chức pressing và hệ thống tấn công của đội bóng. Nhà cầm quân người Anh sau đó loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Bournemouth, đồng thời không sử dụng tiền vệ 32 tuổi trong suốt 90 phút.

Sau thất bại 0-3, Fernandes tiếp tục gây chú ý khi nhấn thích một bài đăng trên Instagram đề cập đến sự trung thành. Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng đội trưởng Man Utd cảm thấy bản thân bị biến thành người chịu trách nhiệm về thành tích yếu kém của đội bóng.

HLV Michael Carrick vẫn được ban lãnh đạo Man Utd trao cơ hội cầm quân trong trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, bất chấp thành tích đáng báo động của đội bóng. Sau 8 vòng Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” chỉ giành một chiến thắng và đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng.