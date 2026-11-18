(VTC News) -

Trận thua Kyrgyzstan 1-2 tối 17/11 có thể là lần cuối cùng HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam theo hợp đồng hiện tại. Chỉ còn hơn ba tháng trước khi thỏa thuận giữa hai bên hết hạn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần sớm đưa ra quyết định về tương lai nhà cầm quân người Hàn Quốc, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Asian Cup đổi lịch, kế hoạch của VFF xáo trộn

Hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik với VFF chỉ còn hiệu lực đến hết tháng 2/2027. Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu nào theo lịch thi đấu hiện tại. Điều đó đồng nghĩa cuộc đối đầu Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 có thể là trận cuối cùng của ông Kim trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik sắp hết hạn hợp đồng.

Vấn đề hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở nên phức tạp hơn sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định lùi Asian Cup 2027 đến ngày 23/12/2027, thay vì tổ chức vào đầu năm như kế hoạch ban đầu.

Nếu Asian Cup diễn ra đúng lịch, giải đấu sẽ là thước đo quan trọng để VFF đánh giá năng lực của HLV Kim Sang-sik trước khi quyết định tương lai của ông. Tuy nhiên, việc giải đấu lùi gần một năm khiến thời hạn hợp đồng hiện tại không còn phù hợp với chu kỳ chuẩn bị mới.

VFF có thêm thời gian để xây dựng lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất của đội tuyển trong năm 2027. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu phải sớm xác định người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch.

Trong trường hợp tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang-sik, hai bên có thể thảo luận lại thời hạn, mục tiêu chuyên môn và các điều khoản hợp đồng để phù hợp với lịch thi đấu mới. Ngược lại, nếu lựa chọn một nhà cầm quân khác, VFF cũng cần có đủ thời gian để người kế nhiệm làm quen với lực lượng và xây dựng lối chơi.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định là Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa X sắp diễn ra.

Cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới có ba ứng viên được đề cử, gồm Chủ tịch đương nhiệm Trần Quốc Tuấn cùng hai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ.

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội VFF khóa X dự kiến được tổ chức ngày 4/1/2027, trước thời điểm hợp đồng của HLV Kim Sang-sik hết hạn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, khả năng đại hội diễn ra vào thời điểm khác vẫn có thể xảy ra.

Những thay đổi về bộ máy lãnh đạo có thể tác động đến định hướng phát triển bóng đá Việt Nam, trong đó có việc lựa chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Vì vậy, quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới cũng là yếu tố cần được tính đến trong việc giải quyết hợp đồng với ông Kim.

Tuy nhiên, nếu kéo dài thời gian chờ đợi, VFF có nguy cơ đánh mất thế chủ động trong việc lựa chọn và giữ chân nhà cầm quân phù hợp.

HLV Kim Sang-sik đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Sớm chốt tương lai HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik không đạt được thành tích như kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Dù vậy, thành tích của chiến lược gia sinh năm 1976 trong hơn hai năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam vẫn rất đáng ghi nhận.

Ông Kim giúp đội tuyển Việt Nam hai lần vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026. Ở cấp độ trẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Những kết quả này cho thấy HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng kể từ khi được bổ nhiệm. Việc gia hạn hợp đồng với ông vì thế là phương án có cơ sở chuyên môn và xứng đáng được VFF ưu tiên xem xét.

Tất nhiên, mức lương, thời hạn hợp đồng và những yêu cầu về thành tích vẫn là các vấn đề cần được đàm phán. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là VFF phải sớm xác định định hướng cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu quyết định tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang-sik, VFF có thể tạo điều kiện để ông bắt tay ngay vào kế hoạch chuẩn bị Asian Cup 2027. Những thử nghiệm nhân sự trong thời gian gần đây cũng sẽ có cơ hội được phát triển thành các phương án chiến thuật cụ thể.

Ngược lại, nếu thay đổi HLV trưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ cần một quá trình xây dựng khác, từ việc đánh giá lực lượng, lựa chọn bộ khung đến triển khai ý tưởng chiến thuật mới.

Đánh giá về vấn đề này, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Về kế hoạch dài hạn của đội tuyển Việt Nam, theo tôi, điều này phụ thuộc rất lớn vào tương lai của HLV trưởng Kim Sang-sik. Việc ông ấy có gia hạn hợp đồng hay không sẽ dẫn đến những định hướng khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, rất khó biết kế hoạch xây dựng đội tuyển sẽ đi theo hướng nào.

Tôi cũng cho rằng chưa cần thiết phải xác định ngay bộ khung đội tuyển trong thời gian tới. Đội tuyển quốc gia phải là tập hợp những cầu thủ tốt nhất, phù hợp với ý tưởng chiến thuật mà huấn luyện viên xây dựng”.

Nhận định của BLV Ngô Quang Tùng cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc gia hạn hợp đồng với một HLV đã giành nhiều danh hiệu. Quan trọng hơn, quyết định của VFF sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng xây dựng lực lượng và cách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Dù tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik hay lựa chọn người thay thế, VFF đều cần có phương án cụ thể và triển khai đúng thời điểm.

Thành công của HLV Kim Sang-sik hoặc một nhà cầm quân mới tại Asian Cup 2027 vẫn là ẩn số. Nhưng với vai trò cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Việt Nam, VFF phải chủ động chuẩn bị cho mọi khả năng, thay vì để tương lai đội tuyển quốc gia phụ thuộc vào những quyết định được đưa ra ở phút cuối.

Asian Cup 2027 được lùi lịch gần một năm, nhưng điều đó không có nghĩa VFF có thể chậm trễ thêm một năm trong việc lựa chọn người dẫn dắt đội tuyển.