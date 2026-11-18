(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam kết thúc Casper Cup 2026 ở vị trí thứ hai sau một trận thắng và một trận thua. Dù HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới, phần lớn chưa thể hiện được nhiều điều. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, Olaha Mạnh Đức là tân binh hiếm hoi mang đến tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng chưa thể đánh giá toàn diện hiệu quả thử nghiệm chỉ qua hai trận giao hữu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik sắp hết hạn hợp đồng.

- Đội tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2 dường như không phải kết quả bất ngờ, trong bối cảnh đội chủ nhà có nhiều sự xáo trộn và thử nghiệm nhân sự mới.

Tôi cũng không kỳ vọng vào việc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có quá nhiều cầu thủ mới, nhiều người lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia hoặc hiếm khi được lựa chọn đá chính.

Ngược lại, những cầu thủ chủ chốt, được kỳ vọng nhiều nhất lại không thể tham dự giải đấu vì nhiều lý do. Trong hoàn cảnh như vậy, việc đội tuyển Việt Nam không có kết quả tốt cũng là điều dễ hiểu.

Video: Highlight đội tuyển Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan.

Việc ban huấn luyện không đặt nặng mục tiêu kết quả là hợp lý. Đây là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần thực hiện nhiều thử nghiệm để tìm kiếm những nhân tố mới, chuẩn bị lực lượng cho tương lai dài hạn.

Màn trình diễn của các cầu thủ chỉ ở mức vừa phải. Vấn đề quan trọng là ban huấn luyện cũng như người hâm mộ phần nào đánh giá được năng lực, khả năng thích nghi của những gương mặt mới. Ngoài ra, các cầu thủ cũ cũng có thêm cơ sở để được đánh giá lại.

Đội tuyển Việt Nam không có nhiều dịp tập trung giống lần này trong các loạt FIFA Days khi ban huấn luyện quyết định tận dụng toàn bộ các trận đấu để thử nghiệm những phương án mới hoàn toàn. Các đối thủ cũng có trình độ vừa đủ để phục vụ mục đích này.

Tất nhiên, bóng đá không phải môn thể thao mà chỉ qua một, hai trận đấu đã có thể đưa ra kết luận. Dù vậy, tôi tin rằng ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thêm dữ liệu quan trọng để khoanh vùng, lựa chọn những nhân tố có thể đưa vào kế hoạch xây dựng đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa và thua Kyrgyzstan. (Ảnh: Như Đạt)

- Nếu nhìn từ góc độ tập huấn và thử nghiệm, màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan có điểm tích cực nào?

Những điểm tích cực trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các cầu thủ quen thuộc như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Đình Bắc. Người mới duy nhất thể hiện được nhiều điều là Olaha Mạnh Đức, một cầu thủ nhập tịch.

Nếu nói về những nhân tố thực sự bất ngờ hoặc đáng chờ đợi thì có lẽ chỉ có tân binh Olaha Mạnh Đức với một bàn thắng ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và nhiều dấu ấn tích cực. Những trường hợp khác mới thể hiện ở mức chấp nhận được, chưa có điểm nhấn thực sự nổi bật.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik phải lắp ghép nhiều cầu thủ trong một đội hình không phải tối ưu. Vì vậy, sẽ là quá sớm nếu khẳng định một cầu thủ mới có phù hợp hay không, có thể tỏa sáng ở đội tuyển hay không.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

- Phải đến cuối năm sau đội tuyển Việt Nam mới tham dự Asian Cup 2027. Trong một năm chuẩn bị, người hâm mộ có thể thấy những phiên bản xáo trộn liên tục của đội tuyển. Ông dự đoán huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tính toán thế nào về việc triệu tập lực lượng trong những lần tiếp theo?

Trong đợt tập trung vừa qua, về cơ bản, ban huấn luyện đang thu thập dữ liệu ban đầu về các cầu thủ, đồng thời tạo điều kiện cho những người có tiềm năng thể hiện năng lực ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ví dụ như trường hợp của trung vệ Lương Chí Khải. Tôi nghĩ cầu thủ này nhiều khả năng vẫn được triệu tập trong tương lai. Tuy nhiên, việc một cầu thủ có được sử dụng thường xuyên trong thời gian dài hay không lại là câu chuyện khác. Điều đó còn phụ thuộc vào phong độ cá nhân, sơ đồ chiến thuật, tính chất giải đấu và cả thói quen sử dụng nhân sự của huấn luyện viên.

Về kế hoạch dài hạn, theo tôi, điều này phụ thuộc rất lớn vào tương lai của HLV trưởng Kim Sang-sik. Việc ông ấy có gia hạn hợp đồng hay không sẽ dẫn đến những định hướng khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, rất khó biết kế hoạch xây dựng đội tuyển sẽ đi theo hướng nào.

Tôi cũng cho rằng chưa cần thiết phải xác định ngay bộ khung đội tuyển trong thời gian tới. Đội tuyển quốc gia phải là tập hợp những cầu thủ tốt nhất, phù hợp với ý tưởng chiến thuật mà huấn luyện viên xây dựng.

Những cầu thủ Việt kiều hoặc mới nhập tịch vẫn có những lợi thế nhất định trong quá trình cạnh tranh vị trí, bởi họ có thể sở hữu những phẩm chất nổi trội, ít nhất là về thể hình và thể trạng.

Tuy nhiên, để khẳng định những cầu thủ này có chiếm được suất đá chính hay không, chúng ta vẫn phải chờ đến các đợt tập trung tiếp theo. Khi đó, căn cứ vào phong độ và điều kiện thực tế của từng người, ban huấn luyện mới có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.