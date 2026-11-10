Tăng tốc thi công công viên phục vụ Lễ Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 10/11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ cho biết tại phường Phú Lợi có dự án quy mô lớn được thi công vượt tiến độ để về đích sớm vào hôm nay nhằm phục vụ Lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer.

Đó là dự án cải tạo, nâng cấp Công viên 30/4, nằm tại vị trí trung tâm của TP Sóc Trăng cũ.

Công viên có tượng đài nhà nông học Lương Định Của ở Cần Thơ.

Những ngày qua, đơn vị thi công đã tập trung nhiều công nhân để làm xuyên đêm, đưa dự án về đích trước thời gian quy định 39 ngày. Đây không chỉ là niềm vui của người dân TP Cần Thơ vì phường Phú Lợi có công viên rộng như quảng trường mà còn tạo không gian thông thoáng cho đồng bào Khmer tập trung về đây vui Lễ Oóc Om Bóc và xem đua ghe Ngo vào ngày 23-24/11.

Công nhân đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục cuối.

Dự án cải tạo, nâng cấp công viên có tổng vốn đầu tư hơn 27 tỷ đồng. Khi hoàn thành, diện tích đất của công viên được mở rộng hơn 6.094 m2, tăng thêm không gian phục vụ vui chơi, giải trí cho người dân Phú Lợi và các phường lân cận.

Điểm nhấn của Công viên 30/4 là tượng đài giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của. Năm 2020, tỉnh Sóc Trăng cũ đã khởi công tượng đài ở vị trí khoảng giữa công viên 30/4 với tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Công trình này nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của.

Dự án cải tạo, nâng cấp công viên sẽ hoàn thành 100% vào chiều 10/11.

Lần cải tạo, nâng cấp này, tượng đài bác sĩ nông học Lương Định Của nặng 25 tấn đã được di dời về cuối công viên để mở rộng không gian vui chơi, giải trí cho người dân và kịp đón Lễ Oóc Om Bóc 2026.

Theo UBND TP Cần Thơ, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Công viên 30/4 ở Cần Thơ hoàn thành trước Lễ Oóc Om Bóc, tạo không gian thông thoáng cho đồng bào Khmer đến đây vui Lễ.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay được TP Cần Thơ gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa của thành phố Cần Thơ. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Đây là dịp để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, tôn vinh các di sản phi vật thể và vật thể, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cội nguồn. Thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm triển khai các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW; từng bước đưa các chủ trương của Đảng đi vào đời sống xã hội.