Văn hóa - Giải trí Xuất bản ngày 08/04/2026 10:38 AM Xuất bản ngày 08/04/2026 10:38 AM Cận cảnh phòng thi trực tiếp, sân khấu concert tại LHPT toàn quốc Tranh tài thi phát thanh trực tiếp, tham dự đêm khai mạc với concert "Thanh âm kỷ nguyên mới" là những hoạt động được mong chờ nhất tại LHPT toàn quốc lần thứ XVII.Báo và PTTH Quảng Ninh (phố Hải Long, phường Hạ Long) là nơi diễn ra phần lớn các sự kiện của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.Phòng thi trực tiếp là một trong những hạng mục quan trọng nhất của kỳ Liên hoan, nơi các đội thi sẽ cho lên sóng trực tiếp những chương trình được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kỳ vọng mang đến cho thính giả những "bữa tiệc" âm thanh hấp dẫn, tương tác đa chiều.Để sẵn sàng cho các phần thi trực tiếp bắt đầu từ 7h30 ngày 9/4, các kỹ sư, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Báo và PTTH Quảng Ninh bắt đầu lắp đặt các thiết bị từ chiều 6/4.Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình (Đài Tiếng nói Việt Nam) cử 12 kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, từng thực hiện nhiều kỳ Liên hoan Phát thanh, đồng thời mang theo những thiết bị hiện đại nhất bao gồm: hệ thống âm thanh, hệ thống dựng hình phục vụ livestream và các thiết bị đường truyền.Phòng thi phát thanh trực tiếp được bố trí tại trường quay S7 của Báo và PTTH Quảng Ninh. Ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất và Lưu trữ chương trình đánh giá đây là phòng phát thanh hiện đại. Sự kết hợp giữa hạ tầng tại chỗ và trang thiết bị chuyên dụng từ Hà Nội sẽ đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các phần thi.Hai ngày 7 và 8/4 sẽ dành cho các đơn vị thi phát thanh trực tiếp đến thử thiết bị và đường truyền trước khi vào thi chính thức. Từ ngày 9-12/4, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp chính thức làm việc và chấm giải.Đây được dự báo sẽ là hội đồng sôi động nhất trong các kỳ Liên hoan. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót kỹ thuật khi lên sóng trực tiếp đồng thời trên các Đài địa phương, các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và nền tảng số.Sân khấu lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc "Thanh âm kỷ nguyên mới" cũng đang được khẩn trương lắp đặt tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.Các khu vực khán đài đang được lắp đặt khẩn trương, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Sơ đồ chỗ ngồi (seatmap) theo các khu vực (zone) được đặt tên từ hình tượng trung tâm "sóng", lan toả tới "Kỷ nguyên", "Vươn mình", "Quảng Ninh" và "Việt Nam". Bao quanh là các zone "Đất mỏ", "Anh hùng", "Khí phách", "Hiên ngang", "Tương lai", "Sáng ngời", "Đoàn kết", "Kỷ cương", "Tự cường", "Bản lĩnh", "Nghĩa tình", "Hào sảng", "Văn minh", "Sáng tạo".Các công tác lắp đặt, hạ tầng kỹ thuật, hậu cần đều đang dần hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc vào 20h10 ngày 11/4 tới.Trường Giang(VOV-Đông Bắc)Dòng sự kiện: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVIIQuảng Ninh dồn lực chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII18:51 07/04/2026Tổng Giám đốc VOV kiểm tra công tác chuẩn bị LHPT toàn quốc lần thứ XVII15:44 07/04/20267 điểm mới của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 202611:50 07/04/2026
