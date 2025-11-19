Toàn cảnh nơi ở mới của người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Để xây dựng Quảng trường - Công viên phía đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha, Hà Nội sẽ di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân. Theo chủ trương đã được UBND thành phố phê duyệt, các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sẽ được bố trí tái định cư. Hình thức tái định cư linh hoạt, bao gồm: đất ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh), hoặc căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).
Khu tái định cư Thượng Thanh được xây dựng và hoàn thiện vào năm 2013, nằm trong khuôn khổ Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm theo Quyết định số 168 của UBND TP Hà Nội. Theo kế hoạch, giai đoạn I (2009-2015) di dời 1.530 hộ dân sang Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên), còn giai đoạn II (2013-2020) dự kiến tiếp tục đưa hơn 5.000 hộ đến Khu đô thị Thượng Thanh, trên diện tích khoảng 30 ha, với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, đề án gặp nhiều trở ngại khi phần lớn người dân phố cổ không muốn rời nơi sinh sống quen thuộc. Sau hơn một thập kỷ hoàn thành, các tòa nhà tái định cư tại Thượng Thanh vẫn vắng bóng người, chỉ lác đác vài hộ đến ở.
Đến năm 2025, khu tái định cư này được quy hoạch trở thành một trong những điểm tái định cư dành cho người dân khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm, trong bối cảnh thành phố triển khai dự án thu hồi đất để xây dựng các không gian công cộng.
Khu tái định cư Thượng Thanh nằm trên đường Lý Sơn (phường Việt Hưng), tọa lạc ngay mặt đường Vành đai 2, tại vị trí nút giao giữa các tuyến Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Cừ. Khu vực này có vị trí khá thuận tiện khi người dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay di chuyển sang xã Đông Anh qua cầu Đông Trù.
Khu nhà gồm nhiều đơn nguyên cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng số 67 căn hộ có diện tích linh hoạt từ dưới 50m² đến hơn 80m². Giá bán các căn hộ thông thường (từ tầng 2 đến tầng 7) dao động khoảng 28-30 triệu đồng/m², trong khi các căn góc có mức giá cao hơn, từ 30-33 triệu đồng/m². Như vậy, giá một căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh dao động khoảng từ 1,4 tỷ đến 2,6 tỷ đồng, mức giá này đã bao gồm 2% phí bảo trì theo quy định.
Khu nhà đã được hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nằm gần khu trung tâm và được trang bị đầy đủ các tiện ích sinh hoạt thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Hiện nay, cửa ra vào các tòa nhà đều trong tình trạng khóa kín, không gian bên trong chưa được đưa vào sử dụng, trống trải và phủ dày lớp bụi sau thời gian dài bỏ không.
Bên ngoài khu nhà, do chưa được khai thác hiệu quả, nhiều mảng tường đã xuất hiện các hình vẽ bậy và dấu hiệu hư hỏng.
Một số khu vực tường ngoài của công trình đã bị xuống cấp, xuất hiện các vết nứt và bong tróc.
Khu hầm gửi xe có không gian rộng rãi nhưng chưa được trang bị hệ thống vận hành tự động, việc trông giữ phương tiện vẫn thực hiện theo cách thủ công.
Đến nay, khu nhà vẫn còn khá thưa vắng, chưa có nhiều cư dân chuyển đến sinh sống.
Nhiều căn hộ vẫn còn dán niêm phong, bên trong trống trải, mặt sàn phủ đầy bụi do lâu ngày chưa được sử dụng.
Bên cạnh việc bố trí tại khu nhà tái định cư, các hộ dân di dời khỏi khu vực Hồ Gươm nếu đủ điều kiện còn có thể được sắp xếp tái định cư bằng đất ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng).
Cụ thể, quỹ đất tái định cư tại phường Việt Hưng (nằm trong Dự án xây dựng Khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội, thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng) có tổng diện tích hơn 13.854 m², bao gồm cả phần diện tích đường giao thông. Trong đó, 8.416 m² dành cho đất nhà ở liền kề, 3.470 m² cho đường nội bộ và 1.967 m² cho hạ tầng giao thông.
Còn khu đất tái định cư tại Đông Anh nằm trên ô đất 5.B1-CT, có tổng diện tích khoảng 20.760 m², nằm giữa các tuyến đường quy hoạch rộng từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và công trình công cộng. Khu vực này gồm 143 lô đất có diện tích từ 80 đến 180 m², chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm hơn 12.346 m², với mật độ xây dựng 74% – 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 – 13,39 triệu đồng/m², tùy theo vị trí (VT1, VT2) dọc trục đường Đồng Hội.
Trước đó, ngày 20/10, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức cho các hộ dân thuộc diện tái định cư đi tham quan thực tế các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh. Hoạt động này nhằm giúp người dân nắm rõ thông tin, đánh giá điều kiện thực tế, từ đó lựa chọn phương án tái định cư phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của gia đình.
Bà Lê Thanh Hương (Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết: "Chính quyền đang nhận được sự phối hợp tích cực từ người dân trong quá trình triển khai dự án. Nhiều hộ dân mong muốn sớm được biết rõ phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư cụ thể của gia đình mình. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập, rà soát hồ sơ và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật. Dự kiến tháng 11/2025, dự thảo phương án bồi thường và tái định cư sẽ được công khai lấy ý kiến người dân trong 30 ngày, với hai phương án lựa chọn. Nếu người dân đồng thuận, việc phê duyệt phương án và thu hồi đất sẽ được thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Trường hợp còn ý kiến khác, chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền, đối thoại và vận động, dự kiến đến tháng 3/2026 sẽ hoàn tất phê duyệt và triển khai theo quy định".
Đa số các hộ dân trong khu vực thuộc diện di dời để phục vụ dự án Quảng trường - Công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm đều bày tỏ sự ủng hộ, tuy nhiên nhiều người vẫn mong muốn chính sách đền bù, tái định cư được thực hiện thỏa đáng, giúp họ ổn định cuộc sống và an cư lâu dài sau khi di chuyển.
Ông Nguyễn Chí Thanh (người dân sinh sống trong ngõ 24 phố Lý Thái Tổ) chia sẻ, người dân mong muốn được tạo điều kiện tốt nhất để sớm ổn định cuộc sống sau tái định cư. Tuy nhiên, hiện mức đền bù cụ thể vẫn chưa được công bố, khiến nhiều hộ dân lo lắng, chưa biết tính toán ra sao để di chuyển.
“Gia đình tôi ở đây đã 40 năm, vợ tôi còn là người sinh sống ở khu này qua nhiều thế hệ. Chúng tôi chỉ mong được đền bù thỏa đáng, di chuyển trong vui vẻ, ổn định nơi ở mới. Với những gia đình đông người như nhà tôi, nếu sang khu Đông Anh hay Việt Hưng mà được suất đất khoảng 80m² thì sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn”, ông Thanh nói.
Bà Phạm Thị Đông cho biết: “Tôi sống ở đây cũng hơn 60 năm rồi. Hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, hiện căn nhà có đến 10 người thuộc nhiều thế hệ cùng sinh sống. Hôm trước, chồng tôi và con cũng đã đi xem đất, nếu đủ điều kiện thì gia đình sẽ chọn khu Việt Hưng. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Nhà nước, miễn sao vừa di dời, vừa được bồi thường hợp lý, để công trình phát triển mà người dân cũng được hưởng lợi”.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh sống tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Ngày 22/10 vừa rồi, tôi cũng được đưa sang xem các khu tái định cư ở Đông Anh, Việt Hưng và chung cư Thượng Thanh. Tôi rất ủng hộ chủ trương và các dự án của thành phố nhằm mở rộng không gian xanh, phát triển đô thị, nhưng cũng mong Nhà nước xem xét, đền bù thỏa đáng để người dân chúng tôi có thể yên tâm di dời và ổn định cuộc sống”.
