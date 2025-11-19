Toàn cảnh nơi ở mới của người dân ven hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Bà Lê Thanh Hương (Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết: "Chính quyền đang nhận được sự phối hợp tích cực từ người dân trong quá trình triển khai dự án. Nhiều hộ dân mong muốn sớm được biết rõ phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư cụ thể của gia đình mình. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập, rà soát hồ sơ và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật. Dự kiến tháng 11/2025, dự thảo phương án bồi thường và tái định cư sẽ được công khai lấy ý kiến người dân trong 30 ngày, với hai phương án lựa chọn. Nếu người dân đồng thuận, việc phê duyệt phương án và thu hồi đất sẽ được thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Trường hợp còn ý kiến khác, chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền, đối thoại và vận động, dự kiến đến tháng 3/2026 sẽ hoàn tất phê duyệt và triển khai theo quy định".