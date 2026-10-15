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Xuất bản ngày 15/10/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 15/10/2026 08:00 AM

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang

(VTC News) -

Sáng nay, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn.

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