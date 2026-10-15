Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thu hồi đất phải gắn với tái định cư, sinh kế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, thu hồi đất phải gắn với chuẩn bị tái định cư, phục hồi sinh kế.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo xã, phường Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh vừa điều động, phân công nhiệm vụ mới cho loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo các địa phương tại Quảng Ninh.

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Trang nghiêm lễ an táng 93 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Vị Xuyên Sáng 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Học Bác Hồ cách tìm người, mời người và giao việc Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi người tài ra giúp nước, mà chủ động tìm, trân trọng mời và đặt họ vào đúng việc đất nước đang cần.