Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo xã, phường

(VTC News) -

Chiều 15/10, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định loạt cán bộ cấp sở, ngành và lãnh đạo các xã, phường thuộc TP Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao quyết định cho ông Phạm Hồng Biên và ông Bùi Hoàng Giang. (Ảnh: TTTT Quảng Ninh)

Theo đó, ông Phạm Hồng Biên - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Quảng Ninh.

Ông Bùi Hoàng Giang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Tử và ông Lê Mạnh Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà An được điều động, phân công đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố được điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Đối với công tác cán bộ tại các địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Giáp Văn Ngôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lương Việt Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lục Văn Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Độ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Triều được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ được giao và chủ động bắt tay ngay vào công việc.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cũng đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ mới nhận nhiệm vụ sớm hòa nhập, nắm bắt công việc và phát huy năng lực.

Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu trong hành động, có khả năng quy tụ, truyền cảm hứng cho đội ngũ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh mong muốn mỗi cán bộ chủ động trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân; đồng thời quản lý tốt thời gian, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, mỗi cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới cần giữ vững tinh thần cầu thị, không chủ quan, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TP Quảng Ninh ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.