(VTC News) -

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên, 5 liệt sĩ được an táng đợt này là kết quả của sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thời gian hàng chục ngày khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở khu vực núi Hòn Tàu.

Tại lễ truy điệu, đại diện chính quyền xã Duy Xuyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng Hòn Tàu, 5 hài cốt liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Truy điệu 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở núi Hòn Tàu, Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu cho thấy khu vực phát hiện hài cốt có liên quan đến nơi hy sinh của cán bộ, nhân viên Quân y thuộc Bệnh xá 78, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Liên quan đến “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”, tháng 9 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cung cấp.

Theo đó, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thân nhân gia đình, ông Hùng đã gặp hai nữ cán bộ giao liên từng hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà và được cung cấp thông tin về Bệnh xá 78 cùng các khu chôn cất ở Tà La - Hòn Quắm. Hiện cả hai nhân chứng đều đã qua đời.

Theo lời kể của các nhân chứng, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh phần lớn được an táng gần khu vực bệnh xá. Tại khu vực Tà La - Hòn Quắm được cho là từng có ba khu chôn cất, với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh viện 78 tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn Quảng Nam trước đây. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm và núi Hòn Tàu; vị trí cụ thể các khu chôn cất; số lượng, danh sách liệt sĩ vẫn cần tiếp tục xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 biết thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1972 thì cung cấp thêm thông tin.

Mọi thông tin xin liên hệ Thiếu tá Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0963.053.252.