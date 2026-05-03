Xuất bản ngày 03/05/2026 07:00 AM
Cận cảnh khu tập thể dày đặc 'chuồng cọp' ở Hà Nội đang chờ cải tạo

Sau hơn 40 năm, khu tập thể Thanh Xuân Bắc đã xuống cấp, nứt vỡ và đang được đề xuất cải tạo.

Được xây dựng trong giai đoạn 1978 - 1987, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân) gồm 60 tòa nhà cao 5 tầng. Theo danh mục chung cư cũ cần cải tạo do Hà Nội công bố tháng 3, 9 tòa đang ở mức C (hư hỏng nặng), 30 tòa thuộc mức B (xuống cấp).

Sau hơn bốn thập kỷ, nhiều hạng mục tại khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải cải tạo, xây dựng lại.

Tình trạng xuống cấp làm tiềm ẩn rủi ro về an toàn kết cấu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thậm chí đe dọa sự an toàn của người dân.

Do thiếu bãi đỗ xe, nhiều hộ dân phải để phương tiện tại chân cầu thang, hành lang, thậm chí đưa lên tận căn hộ, khiến lối đi càng thêm chật hẹp, gây khó nếu có sự cố xảy ra.

Đáng chú ý, những “chuồng cọp” tự cơi nới mọc lên dày đặc, có chỗ còn dựng cầu thang riêng để có lối đi lại.

Để đi tắt sang các khối nhà khác, người dân phải cúi luồn qua gầm cầu thang, thậm chí có điểm phải ngồi xổm mới có thể di chuyển.

Lan can, tường và trần nhà bong tróc lớp vữa, lộ khung thép, cho thấy mức độ xuống cấp đã rất nghiêm trọng.

Kết cấu ban đầu của các tòa nhà bị phá vỡ bởi tình trạng “chuồng cọp” tự phát xuất hiện dày đặc ở các tầng trên. Để nới rộng không gian sống, nhiều hộ dân đưa khung sắt, bê tông vươn ra ngoài 4 - 5 m so với diện tích ban đầu, tạo nên những khối tải trọng bất thường treo lơ lửng.

Nhiều bình nước và các vật dụng khác được đặt trên mái khu tập thể, cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn kết cấu.

Nhiều hộ dân tận dụng các khe hẹp, chỉ đủ một người chui lọt, để làm nơi chứa đồ.

Bà Lợi (cư dân tòa A10, phòng 101) đã sinh sống tại đây gần 30 năm, căn hộ phải sửa chữa 4 - 5 lần. “Trước kia nhà xuống cấp nặng, dột nát, ẩm thấp, khi ngủ tôi còn phải đeo khẩu trang để tránh bụi vữa, nước bẩn rơi xuống. Gần đây nghe thông tin sẽ phá dỡ, xây dựng lại, tôi rất mừng nhưng chưa rõ bao giờ mới triển khai”, bà nói.

Căn hộ của gia đình bà Lợi rộng khoảng 30 m², hiện có 5 người sinh sống; mới được sửa chữa cách đây 2 tháng với chi phí hơn 20 triệu đồng.

Ông Bùi Bá Định, cư dân tòa B1 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cho biết gia đình đang thuê căn hộ với giá khoảng 4 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm điện, nước. Ngoài việc tự trang bị nội thất, hiện trạng căn hộ gần như giữ nguyên từ thời điểm ông nhận nhà.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp rõ rệt: tường bị đục phá để thông phòng, trần bong tróc, loang lổ vết ố, thậm chí xuất hiện thấm dột khi mưa lớn. Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều tòa nhà khác, đi kèm hệ thống điện, nước cũ kỹ, hành lang chật hẹp và lối thoát hiểm không đảm bảo an toàn.

Một số cư dân cho biết, giai đoạn 2004 - 2011, khu tập thể từng được đề xuất phá dỡ để xây dựng các tòa nhà cao khoảng 26 tầng trên diện tích gần 30 ha. Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến, dự án không thể triển khai.

Trước đó, ngày 7/4, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đại diện Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư vào một số dự án trên địa bàn. Trong đó, doanh nghiệp đề xuất cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc nhằm nâng cấp hạ tầng và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo khoảng 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc diện phải phá dỡ. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, toàn bộ 2.160 tòa chung cư cũ trên địa bàn sẽ được chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Minh Đức
