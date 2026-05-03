Iran trao cho Mỹ lộ trình đàm phán 14 điểm để đạt thỏa thuận hòa bình

Hôm 2/5, các hãng truyền thông của Iran như Fars và Tasnim thông báo về việc Tehran gửi cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột thông qua nhà trung gian đàm phán Pakistan. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận.

Hãng thông tấn Fars tiết lộ đề xuất mới của Iran nhằm hồi đáp sáng kiến ​​gồm 9 điểm do Mỹ đưa ra trước đó.

Quảng trường ở trung tâm Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Những nội dung chính trong đề xuất 14 điểm của Iran bao gồm yêu cầu giải quyết tất cả vấn đề và chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày, thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn hai tháng như Mỹ đề xuất.

Ngoài ra, văn bản này chú trọng đến việc đảm bảo chống lại hành động gây hấn quân sự trong tương lai, Mỹ rút quân khỏi khu vực biên giới Iran, chấm dứt phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, thanh toán tiền bồi thường xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chấm dứt giao tranh ở Lebanon và cơ chế mới quản lý eo biển Hormuz.

Hôm 1/5, quan chức Iran cũng thông tin tài liệu đã được chuyển cho Pakistan, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể các điều khoản. Theo hãng tin AP, Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất mới.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, nhưng không nêu rõ điểm nào trong văn bản mới nhất của Iran mà ông không thể chấp nhận.

Căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz gia tăng trong thời gian qua, khi Tehran hạn chế hoạt động qua lại tại tuyến đường biển chiến lược này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2.

Một lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4 thông qua trung gian Pakistan, tiếp theo là các cuộc đàm phán tại Islamabad vào ngày 11-12/4, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn theo đề nghị của Pakistan, nhưng không đưa ra thời hạn mới.

Kể từ ngày 13/4, Mỹ áp đặt một lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại khu vực này.