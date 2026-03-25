Cận cảnh sân vận động vừa được khởi công cải tạo gần 320 tỷ đồng

Ngày 24/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác. Nhiều hạng mục như phòng chức năng, khu vực vận động viên, nhà vệ sinh bị thấm dột, hư hỏng. Đặc biệt, khán đài B không còn đảm bảo khả năng chịu lực và đã phải ngừng sử dụng từ năm 2022.
Ngoài ra, mặt đường piste bị bong tróc, ảnh hưởng đến việc tập luyện, trong khi hệ thống thoát nước sân bóng không đáp ứng yêu cầu, gây khó khăn cho thi đấu vào mùa mưa.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự án được xác định là công trình dân dụng cấp II, với tổng mức đầu tư 319,887 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, quy mô 17.750 chỗ ngồi.
Theo thiết kế, khu khán đài A sẽ được cải tạo toàn diện, bao gồm các phòng chức năng như phòng VIP, phòng vận động viên, phòng kiểm tra doping… đồng thời thay mới 4.268 ghế, trong đó có 16 ghế Super VIP và 100 ghế VIP.
Khu khán đài C và D cũng được sửa chữa, thay mới tổng cộng 3.699 ghế. Song song đó, dự án tiến hành cải tạo toàn bộ sân cỏ, đường chạy, hệ thống cổng, hàng rào và hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo mỹ quan và công năng sử dụng.
Đáng chú ý, khối công trình chính tại khu khán đài B-C1-D1 sẽ được xây mới với quy mô một tầng hầm, ba tầng nổi và hai tầng khán đài, tổng diện tích sàn hơn 20.300 m².
Ngoài các hạng mục chính, dự án còn xây dựng thêm các công trình phụ trợ như nhà tập kết rác, bể nước ngầm phục vụ sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, hệ thống cây xanh, thảm cỏ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong hình là phối cảnh sân vận động Thống Nhất. (Trong ảnh là phối cảnh sân Thống Nhất sau "đại tu").
Thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy vào tháng 10/2026 để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Riêng khán đài B dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 và đưa vào khai thác trong quý I/2027.
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng việc cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất là quyết định kịp thời, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển thể thao thành phố.
Đây không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người dân, từng chứng kiến nhiều sự kiện thể thao quan trọng trong nước, quốc tế.
Dự án cũng là bước đi để nâng tầm biểu tượng thể thao của thành phố, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và giá trị lịch sử.
Sau khi hoàn thành, sân vận động Thống Nhất được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hội nhập.
