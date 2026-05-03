Giá xăng dầu hôm nay 3/5: Thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm do lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông, gây tổn hại sâu hơn cho nền kinh tế toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ đã trải qua giai đoạn biến động mạnh kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Giá dầu Brent đã tăng gấp đôi kể từ khi cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu ngày 28/2, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 90% do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice)

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin hôm thứ Sáu rằng Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới nhất với Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan vào thứ Năm, một động thái có triển vọng phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran.

Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, đà giảm này không gắn với diễn biến cụ thể nào mà phản ánh mức độ biến động cao của thị trường kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy đã có hai lệnh bán lớn đối với hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 được thực hiện sớm trong phiên. Một số nhà phân tích khác cho rằng giá thường biến động mạnh trước thời điểm đáo hạn hợp đồng.

“Biến động là rất lớn, mức dao động trong một ngày có thể tương đương với cả tháng trước đây. Thị trường rất hỗn loạn... khiến việc phân tích và đưa ra đánh giá cơ bản trở nên rất khó khăn”, nhà phân tích Ole Hvalbye tại SEB Research cho biết.

Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được báo cáo về một kế hoạch tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, buộc nước này đàm phán chấm dứt xung đột.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng “các đòn tấn công kéo dài và đau đớn” nhằm vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm phức tạp kế hoạch của Mỹ trong việc thành lập một liên minh nhằm mở lại tuyến đường biển này.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.