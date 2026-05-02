Xuất bản ngày 02/05/2026 11:55 AM
Cận cảnh sân vận động Chi Lăng trước khi phá dỡ sau 12 năm vướng vào đại án

Sau 12 năm vướng pháp lý, sân vận động Chi Lăng ở Đà Nẵng sẽ được phá dỡ và thanh lý tài sản.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng.

Gói thầu có giá dự toán ban đầu hơn 4,6 tỷ đồng, đã bao gồm VAT, chi phí phá dỡ, đổ thải và các khoản liên quan. Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long trúng thầu với giá hơn 2,2 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 2,4 tỷ đồng so với giá gói thầu. Ngoài giá trị thực hiện gói thầu, doanh nghiệp trúng thầu có trách nhiệm nộp số tiền 11,36 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đây là khoản thanh toán bù trừ giữa chi phí phá dỡ và giá trị vật tư thu hồi sau tháo dỡ.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công 58 ngày. Các thủ tục pháp lý liên quan dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày. Việc tháo dỡ nhằm tạo mặt bằng sạch để đưa khu đất ra đấu giá.

Trước đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 14 thửa đất. Giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng.

Việc đấu giá nhằm thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m². Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, Phạm Công Danh bị bắt. Năm 2016 và 2017, Phạm Công Danh và các bị cáo được đưa ra xét xử tại TAND các cấp. Nhiều tài sản là bất động sản của ông này và Tập đoàn Thiên Thanh được yêu cầu kê biên, đảm bảo thi hành án, trong đó có sân vận động Chi Lăng.

Sau nhiều năm vướng vào đại án, sân vận động Chi Lăng bộc lộ dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống hàng rào trên khán đài bị gỉ sắt, đứt gãy.

Nhiều mảng tường bị bóng tróc, trơ cả gạch.

Việc tháo dỡ sân vận động Chi Lăng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nơi đây từng là "chảo lửa" một thời, thu hút rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ bóng đá.

Thanh Ba
