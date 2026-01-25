Rực rỡ sắc Xuân tại khu 'đất vàng' từng bị bỏ hoang giữa trung tâm TP.HCM

Công viên được đầu tư theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, hướng tới hình thành không gian xanh có giá trị về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần. Khuôn viên được bố trí hệ sinh thái cây xanh đa tầng với nhiều loài cây thân lớn như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng, cùng các loại cây, hoa, cỏ cảnh quan phù hợp điều kiện đô thị.