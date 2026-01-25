Rực rỡ sắc Xuân tại khu 'đất vàng' từng bị bỏ hoang giữa trung tâm TP.HCM

Công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng hơn 14.000m², đã mở cửa, phục vụ người dân TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán.
Chiều 25/1, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức bàn giao công trình chỉnh trang khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, cho UBND phường quản lý, khai thác và đưa vào phục vụ cộng đồng.
Công trình được thi công trong khoảng hai tuần, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Đây là công trình đầu tiên trong số 9 khu đất đắc địa được TP.HCM yêu cầu cải tạo thành vườn hoa, công viên công cộng để đưa vào sử dụng trước Tết.
Theo đại diện đơn vị tài trợ, việc hoàn thành sớm là kết quả của quá trình triển khai khẩn trương, thi công với cường độ cao và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Công trình nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân trong dịp lễ, Tết.
Công viên được đầu tư theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, hướng tới hình thành không gian xanh có giá trị về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần. Khuôn viên được bố trí hệ sinh thái cây xanh đa tầng với nhiều loài cây thân lớn như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng, cùng các loại cây, hoa, cỏ cảnh quan phù hợp điều kiện đô thị.
Bên cạnh đó, công trình cũng dành các khu vực riêng cho hoa Tết và trang trí theo mùa, linh hoạt điều chỉnh theo từng thời điểm nhằm tạo không khí sinh động, gần gũi cho người dân.
Không gian công viên được tổ chức thành nhiều phân khu với các quảng trường chủ đề như “Việt Nam hùng cường”, “Kỷ nguyên vươn mình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ”. Các hạng mục trang trí, sắp đặt nghệ thuật, tranh graffiti được bố trí phù hợp, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm.
Song song với mảng xanh, công viên cũng được đầu tư các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân.
Ngay sau khi mở cửa, công viên thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, đi bộ, tập thể dục. Nhiều người dân đánh giá cao sự thay đổi tích cực khi khu đất bỏ hoang trước đây được cải tạo thành không gian xanh, sạch, đẹp.
Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm trên bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.850 tỷ đồng. Do chậm triển khai hơn 15 năm, khu đất này từng bị bỏ hoang trong thời gian dài.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Quang Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng TP.HCM trong việc chỉnh trang khu đất có vị trí đặc biệt này, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cho cộng đồng.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá công trình mang ý nghĩa “ý Đảng, lòng dân”, góp phần chuyển hóa những khu đất chưa được khai thác hiệu quả thành không gian phục vụ người dân.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trước mắt, công trình tạo thêm địa điểm vui chơi, du xuân trong dịp Tết; về lâu dài sẽ trở thành không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa đối với đời sống đô thị. Lãnh đạo thành phố đề nghị địa phương tiếp nhận, quản lý, duy tu và chăm sóc công trình để phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân.
