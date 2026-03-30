Cán bộ thú y 'bảo kê' 300 tấn heo bệnh khai nhận cảm ơn vì lương không đủ sống

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây thu gom heo bệnh từ tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường, với số lượng lên tới 3.600 con, tương đương với khoảng 300 tấn.

Đáng chú ý, trong đường dây có sự tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch… Các trường hợp này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Tại cơ quan công an, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội khai nhận, các cơ sở giết mổ heo đều chủ động cảm ơn.

"Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương trung bình 6 triệu đồng, không đủ sống", người này trình bày.

8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong khi đó, một phụ nữ giết mổ heo bệnh thừa nhận, bán heo bệnh, chết có lời hơn hàng sạch. Nếu giết, mổ heo sạch giá cả thị trường chênh nhau nhiều, dẫn đến bị lỗ.

"Tôi mặc cả với lái rõ ràng, đưa được lợn đến cửa lò mới nhận bán, còn lại lái phải có trách nhiệm lo vận chuyển trên đường và qua các chốt kiểm dịch. Khi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào lăn dấu kiểm dịch lên con heo", người phụ nữ nói.

Trước đó, ngày 17/3, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền tại xã Nam Phù bán thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh… Tổ công tác thu giữ tang vật và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi trên cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng và các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra làm việc với Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát; đồng thời thu giữ số hàng hoá của công ty.

Qua kiểm tra phát hiện, một số sản phẩm thịt của công ty dương tính với dịch tả châu Phi. Đại diện Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát đồng thời khai nhận đã cung cấp thực phẩm cho các trường học ở Hà Nội.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, ngoài hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ, lái xe vận chuyển; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật.

Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng và chính tương lai của bản thân. Các trường học trên địa bàn và các công ty cung cấp thực phẩm phải kiểm soát nghiêm túc nguồn thực phẩm đầu vào trước khi chế biến cho học sinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN: 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm); Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.