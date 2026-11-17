(VTC News) -

Theo Công văn 11281/VPCP-CN được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 5/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh theo hướng khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý không quy định bắt buộc chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, nhất là đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Đặt trong bối cảnh thị trường ô tô, xe máy toàn cầu giai đoạn 2025 - 2026, định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt băn khoăn về lộ trình chuyển đổi cho người tiêu dùng trong nước, đồng thời cho thấy nhiều điểm tương đồng với xu hướng điều chỉnh chính sách linh hoạt tại một số quốc gia có ngành công nghiệp phương tiện phát triển.

Chuyển đổi xanh trong giao thông là bài toán giảm phát thải tổng thể.

Xu hướng tiếp cận đa chiều

Cách đây 5 năm, làn sóng đặt cược toàn bộ vào xe thuần điện (BEV) từng chiếm ưu thế tại nhiều quốc gia phương Tây với tuyên bố ấn định ngày khai tử động cơ đốt trong. Tuy nhiên, thực tế vận hành trong hai năm qua đã buộc các nhà hoạch định chính sách quốc tế và các tập đoàn sản xuất phương tiện phải nhìn nhận lại bài toán hạ tầng và chi phí xã hội, qua đó có những điều chỉnh nhất định về lộ trình thực hiện.

Liên minh châu Âu (EU), khu vực từng đưa ra lộ trình cấm bán xe động cơ đốt trong mới vào năm 2035, sau đó đã phải điều chỉnh quy định theo hướng mở đường cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu tổng hợp trung hòa carbon (e-fuels).

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tốc độ phát triển trạm sạc công cộng tại lục địa này vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế và phân bổ thiếu đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Điều này khiến nhiều tập đoàn sản xuất lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ phải điều chỉnh lại tuyên bố chỉ bán xe thuần điện từ năm 2030, chuyển sang duy trì song song việc nâng cấp động cơ đốt trong hiệu suất cao, xe lai xăng - điện (hybrid) và xe điện nhằm bảo toàn quyền lựa chọn cho khách hàng.

Tại các diễn đàn năng lượng khu vực cũng như sự kiện về phương tiện di chuyển, Chính phủ Nhật Bản cùng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) nhiều lần nhấn mạnh quan điểm với chiến lược Tiếp cận đa chiều (Multi-pathway), mục tiêu cốt lõi là cắt giảm lượng khí thải carbon trên toàn bộ vòng đời mà không phải giới hạn vào một công nghệ truyền động duy nhất.

Bài toán hạ tầng và hiệu quả giảm phát thải tại Việt Nam

Số liệu thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy cả nước hiện có hơn 72 triệu mô tô, xe máy đã đăng ký và hơn 6 triệu ô tô đang lưu hành, đảm nhận phần lớn nhu cầu đi lại và sinh kế hàng ngày của người dân.

Đối với việc chuyển đổi sang xe thuần điện, thách thức lớn đối với giao thông tại Việt Nam hiện nay nằm ở hạ tầng năng lượng và không gian đô thị. Phần lớn cư dân tại Hà Nội và TP.HCM sinh sống trong các khu chung cư, tập thể cũ hoặc hệ thống ngõ nhỏ sâu, nơi diện tích đỗ xe hạn chế và chưa thể lắp đặt đồng bộ hệ thống sạc đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, việc gia tăng đột biến lượng phương tiện cắm sạc cùng lúc vào giờ cao điểm buổi tối cũng đặt ra yêu cầu lớn về năng lực đáp ứng của lưới điện phân phối.

Trong giai đoạn hạ tầng trạm sạc vẫn đang tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, việc cải tiến công nghệ để nâng cao hiệu suất và giảm khí thải trên các mẫu xe động cơ đốt trong hiện hữu được xem là một giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận với số đông người dân.

Nắm bắt yêu cầu này, song song với việc giới thiệu tới thị trường nhiều dải sản phẩm xe máy thuần điện như Honda ICON e:, Honda CUV e: và Honda UC3, trong thời gian qua, các nhà sản xuất đã không ngừng đầu tư cho cải tiến công nghệ giảm phát thải trên cả những mẫu xe máy xăng chủ lực quen thuộc trên thị trường. Điều này giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới mục tiêu giao thông xanh và sạch hơn.

Đơn cử, những mẫu xe máy xăng phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản hàng ngày của nhiều người như Honda Vision, Vario, Lead, Air Blade cho đến dòng xe tay ga cao cấp như SH đều được nhà sản xuất nâng cấp công nghệ động cơ thông minh eSP/eSP+, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và ngắt động cơ tạm thời Idling Stop nhằm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Việc cải thiện bộ xử lý khí thải trên các mẫu xe máy bán ra góp phần cắt giảm lượng lớn khí thải CO2 tại các đô thị Việt Nam. (Ảnh: Quang Minh)

“Trước đây, mỗi lần chờ đèn đỏ, tôi rất khó chịu với mùi khói xăng và tiếng nổ pô xe máy. Giờ thì công nghệ mới đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ xe điện im ắng, các mẫu xe ga đời mới cũng có chế độ thông minh, dừng tạm thời. Hết đèn đỏ, chuyển sang đèn xanh, chỉ cần vít ga nhẹ là chạy. Vì thường xuyên phải về quê, không có nhiều trạm sạc nên đến giờ tôi vẫn chưa chuyển sang xe điện được, nhưng với chiếc Honda Lead mua từ 2023, tôi vẫn thấy đây là một sự lựa chọn phù hợp”, chị Minh Anh (Phú Thọ) chia sẻ.

Ngoài những cải tiến về công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, các mẫu xe động cơ đốt trong trên thị trường cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn của cơ quan chức năng Việt Nam về phát thải.

Thông qua việc nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử giúp tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu và cải tiến bộ xử lý khí thải trên ống xả để lọc sạch các chất gây ô nhiễm, các mẫu xe mới cắt giảm tới khoảng 60% lượng khí thải theo tiêu chuẩn thử nghiệm so với phiên bản tiền nhiệm mà vẫn duy trì khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.

Các mẫu xe máy của Honda hiện tại đều được trang bị động cơ mang chuẩn khí thải từ Euro 3 trở lên, giúp người dân có thể yên tâm di chuyển lâu dài, kể cả ở những vùng quy định phát thải thấp.