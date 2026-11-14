Hyundai Stargazer X và Suzuki XL7 Hybrid: Lựa chọn nào tốt hơn?

(VTC News) -

Thiết kế ngoại thất

Hyundai ra mắt phiên bản mới của mẫu xe Stargazer X vào tháng 4/2024, không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp mà còn là sự bổ sung cần thiết cho phân khúc MPV phổ thông hạng B, nhằm tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross, Honda BR-V và đặc biệt là Suzuki XL7.

So với phiên bản Stargazer thông thường, Stargazer X cao cấp mang đến diện mạo cứng cáp và mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt 3D ấn tượng, giá nóc tiện ích và các chi tiết ốp nhựa đen ở cản trước, sau và hốc lốp, thể hiện rõ phong cách SUV.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid, mặc dù là phiên bản mới, lại không có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình so với 4 năm trước. Kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở của XL7 cũng có phần kém hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc. Dù vậy, mẫu xe này vẫn được đánh giá cao về phong cách SUV nhờ vào thiết kế cứng cáp và năng động.

Về trang bị, cả hai mẫu xe đều được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED tự động bật/tắt. Tuy nhiên, thiết kế cụm đèn hậu của Hyundai Stargazer X cao cấp được cho là ấn tượng hơn.

Hyundai cũng vượt trội hơn với hệ thống phanh đĩa 4 bánh, ăng ten dạng vây cá, trong khi Suzuki XL7 chỉ trang bị phanh đĩa ở phía trước và tang trống ở phía sau, cùng với ăng ten dạng que. Đổi lại, XL7 Hybrid có ưu điểm với gương tự động gập khi khóa cửa và cánh gió đuôi bắt mắt hơn.

Nội thất và tiện nghi

Trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông, Hyundai Stargazer X bản cao cấp nổi bật với trải nghiệm tiện nghi vượt trội, điều này phản ánh rõ nét triết lý thiết kế của các thương hiệu xe Hàn Quốc. Nội thất của Stargazer X mang đến cảm giác hiện đại, trong khi Suzuki XL7 Hybrid lại thiên về sự thực dụng và đơn giản.

Về mặt tiện nghi, Hyundai Stargazer X bản cao cấp chiếm ưu thế với nhiều tính năng nổi bật như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Bose, ghế da cao cấp, sạc không dây, khởi động từ xa, phanh tay điện tử và đèn viền nội thất.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid chỉ trang bị ghế da pha nỉ, điều hòa tự động, hộc giữ mát và khả năng kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây.

Cả hai mẫu xe đều có không gian sử dụng tương đương, với hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngả linh hoạt, cùng hàng ghế thứ ba đủ rộng rãi cho người lớn.

Tuy nhiên, Hyundai Stargazer X bản cao cấp lại được thiết kế với nhiều vị trí để đồ hơn và hàng ghế thứ hai còn được trang bị bàn ăn cho hành khách bên phải, tạo thêm sự tiện lợi cho người sử dụng.

Động cơ và hiệu suất

Cả hai mẫu xe Hyundai Stargazer X bản cao cấp và Suzuki XL7 Hybrid đều được trang bị động cơ I-4 1.5L. Hyundai Stargazer X có thông số đầu ra nhỉnh hơn với công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, trong khi Suzuki XL7 Hybrid chỉ đạt 103 mã lực và 138 Nm.

Hyundai Stargazer X được trang bị hộp số vô cấp, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid sử dụng hộp số tự động 4 cấp.

Dù vậy, nhờ vào mô-tơ điện và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, Suzuki XL7 Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 5,9L/100km, thấp hơn so với 6,3L/100km của Hyundai Stargazer X.

Về tính năng an toàn, ngoài những trang bị cơ bản như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, camera và cảm biến lùi, Hyundai Stargazer X bản cao cấp vượt trội hơn Suzuki XL7 Hybrid với nhiều tính năng an toàn bổ sung.

Mẫu xe này được trang bị cảm biến áp suất lốp, giới hạn tốc độ, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo lái xe mệt mỏi, cảnh báo mở cửa an toàn và 6 túi khí. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe đều chỉ đạt chứng nhận an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP.

Chọn Hyundai Stargazer X hay Suzuki XL7 Hybrid?

Nếu xét về giá cả và trang bị, Hyundai Stargazer X bản cao cấp đều nhỉnh hơn đối thủ Suzuki XL7 Hybrid và được xem là sự lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Mẫu xe Hàn cũng có thiết kế mang hơi thở của tương lai cùng danh sách tính năng dài và nổi bật, thậm chí còn được xem là dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ.

Cạnh đó, Suzuki XL7 Hybrid là một lựa chọn phù hợp cho những khách hàng thích xe Nhật, ưu tiên yếu tố “ăn chắc mặc bền”, độ tiện dụng cũng như chi phí vận hành tiết kiệm.

Suzuki XL7 Hybrid có một phiên bản duy nhất với giá 599 triệu đồng, kèm theo tùy chọn sơn hai tông màu với mức phí thêm 8 triệu đồng. Hyundai Stargazer X có 2 phiên bản X giá 559 triệu đồng và bản X cao cấp giá 599 triệu đồng.