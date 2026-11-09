Top sedan thuần điện hạng sang gia nhập thị trường Việt năm 2026

(VTC News) -

Bất chấp đà áp đảo thị phần của SUV, phân khúc sedan cao cấp chạy điện vẫn duy trì sức hút riêng nhờ sự sang trọng, trải nghiệm tiện nghi hàng ghế sau và khả năng tối ưu cự ly vận hành. Năm 2026, dải xe sang thuần điện tại Việt Nam được bổ sung thêm nhiều đại diện đáng chú ý với dải giá trải rộng từ 1,59 tỷ đến trên 4 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng cao cấp.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric

Ở ngưỡng giá dễ tiếp cận nhất dải xe sang, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu mẫu CLA 200 Electric với giá khởi điểm 1,59 tỷ đồng. Mức định giá này đưa CLA 200 Electric trở thành mẫu ô tô thuần điện có chi phí sở hữu mềm nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại Việt Nam, thậm chí thấp hơn cả dòng sedan máy xăng C-Class truyền thống.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric có giá từ 1,59 tỷ đồng, trang bị sạc nhanh 800V.

Mẫu coupe 4 cửa cỡ nhỏ sở hữu thiết kế thể thao khí động học, phát triển trên nền tảng kiến trúc điện áp 800V cao cấp giúp tối ưu tốc độ sạc nhanh DC lên tới 200 kW.

Xe trang bị mô-tơ điện công suất 224 mã lực kết hợp bộ pin 58 kWh, cho tầm hoạt động từ 459 đến 542 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Đây là lựa chọn hướng thẳng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi chuộng công nghệ và tìm kiếm trải nghiệm xe sang lần đầu.

Volvo ES90

Gia nhập phân khúc sedan cỡ lớn tại Việt Nam, hãng xe Bắc Âu bổ sung mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới Volvo ES90 với giá công bố 2,6 tỷ đồng. Mẫu xe sở hữu kiểu dáng fastback khí động học với phần mui vuốt dài về đuôi, kế thừa vị thế dòng sedan đầu bảng từ mẫu xe chạy xăng S90 trước đây.

Volvo ES90 sở hữu pin 106 kWh cho tầm hoạt động tối đa hơn 700 km.

Mẫu sedan Thụy Điển phát triển trên nền tảng điện 800V, trang bị cụm pin CATL dung lượng lớn 106 kWh cho tầm hoạt động tối đa lên tới 706 km sau mỗi lần sạc đầy. Cấu hình hai mô-tơ điện dẫn động 4 bánh toàn thời gian eAWD sản sinh tổng công suất 680 mã lực, đi kèm hệ thống treo khí nén buồng hơi kép và cụm đèn chiếu sáng HD Pixel 20.000 điểm ảnh.

Lexus ES 500e

Ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, Lexus ES 500e là phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng xe ES được phân phối chính hãng trong nước với giá 2,94 tỷ đồng. Mẫu xe đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu Nhật Bản, mở rộng danh mục phương tiện xanh bên cạnh các phiên bản hybrid tự sạc quen thuộc.

Sedan thuần điện Lexus ES 500e dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4.

Ngoại thất ES 500e duy trì đường nét đĩnh đạc đặc trưng nhưng bổ sung nhiều chi tiết khí động học tối ưu cho vận hành điện. Chiều dài cơ sở lớn mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi, kết hợp vật liệu cao cấp và khả năng cách âm tĩnh lặng của mô-tơ điện. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4 gồm hai mô-tơ cho tổng công suất khoảng 338-343 mã lực, bộ pin lớn đáp ứng quãng đường di chuyển khoảng 438-460 km sau một lần sạc đầy.

Audi S6 Sportback e-tron

Nổi tiếng với các dòng sedan thể thao hiệu suất cao, Audi Việt Nam phân phối dòng xe thuần điện Audi S6 Sportback e-tron nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Mẫu xe tạo ấn tượng mạnh về kỹ thuật khi sở hữu hệ số cản gió chỉ 0,21 Cd, mức tối ưu khí động học hàng đầu trong các dòng xe thương mại của hãng xe bốn vòng tròn.

Audi S6 Sportback e-tron đạt công suất 543 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Phát triển trên nền tảng PPE kiến trúc 800V, S6 Sportback e-tron trang bị cụm pin 94,9 kWh cho tầm hoạt động từ 639 đến 678 km theo chuẩn WLTP, hỗ trợ công suất sạc nhanh DC 270 kW (nạp 10-80% chỉ trong 21 phút). Hệ dẫn động 4 bánh quattro với hai mô-tơ điện sản sinh công suất 496 mã lực, có thể đẩy lên 543 mã lực khi kích hoạt chế độ Launch Control, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Khoang lái nổi bật với cụm màn hình cong OLED Audi MMI cùng màn hình giải trí riêng biệt 10,9 inch dành cho ghế phụ.