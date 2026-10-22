Cán bộ Sở Xây dựng TP.HCM tiên phong sử dụng xe máy điện Honda

(VTC News) -

Ngày 22/10, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững. Hoạt động này nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải từ giao thông vận tải, bám sát định hướng trung hòa carbon vào năm 2045 của TP.HCM và mục tiêu chung của quốc gia vào năm 2050.

Tại sự kiện, Honda Việt Nam đã tiến hành bàn giao những chiếc xe máy điện Honda CUV e: và Honda UC3 đầu tiên cho các cán bộ, công chức, viên chức tiên phong thuộc Sở Xây dựng TP.HCM. Đồng thời, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đổi xe và thí điểm kiểm định khí thải xe máy đối với các phương tiện đang lưu hành.

Bên cạnh lễ phát động, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đổi xe cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng TP.HCM. (Ảnh: HVN)

Động thái này nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước đi đầu trong việc chuyển đổi sang sử dụng phương tiện năng lượng sạch, theo đúng chủ trương của thành phố về việc chuyển đổi toàn bộ xe gắn máy của cơ quan Nhà nước sang phương tiện xanh trước ngày 01/01/2030.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhấn mạnh: “Thành phố hiểu rằng không thể chỉ đặt yêu cầu đối với người dân và cán bộ mà phải đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực về hạ tầng sạc, bãi đỗ xe, ưu đãi tài chính và các chương trình đồng hành từ phía các doanh nghiệp sản xuất”. Ông cũng đánh giá sự kiện bàn giao xe của Honda là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong lộ trình “Hạ tầng đi trước - Chính sách nối bước - An sinh đi cùng”.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, tại sự kiện. (Ảnh: HVN)

Về phía doanh nghiệp, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam khẳng định hãng cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý Nhà nước để nghiên cứu những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu di chuyển của người dân. Đồng thời, hãng lựa chọn giải pháp tiếp cận toàn diện qua việc kết hợp giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong để giảm phát thải và đẩy mạnh quá trình điện hóa xe hai bánh.

Thực tế, xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Tính đến trước thềm quý cuối năm nay, báo cáo thị trường toàn cảnh từ Motorcycles Data cho thấy xe máy điện đã bứt phá chiếm tới hơn 27% tổng lượng xe hai bánh tiêu thụ.

Nắm bắt đà tăng trưởng này, mảng xe điện của Honda được báo cáo này ghi nhận mức tăng đột phá lên tới hơn 1.100% so với cùng kỳ. Con số này có được một phần do thương hiệu này mới khởi đầu quá trình điện hóa sản phẩm trong giai đoạn một năm trước đó. Tuy nhiên, nó minh chứng cho việc hãng xe máy Nhật Bản đã chính thức bước qua giai đoạn chạy đà để bước vào chu kỳ tăng tốc và phát triển.

Honda UC3 là một trong những mẫu xe chủ lực trong dải sản phẩm xe máy điện của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: Hùng Cường)

Để duy trì động lực điện hóa, tính đến hiện tại, Honda đã giới thiệu ra thị trường Việt Nam 3 mẫu xe máy điện thương mại gồm Honda ICON e:, Honda CUV e: và Honda UC3.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, hãng tập trung xây dựng hệ sinh thái di chuyển điện thông qua mạng lưới hạ tầng Tủ đổi pin Honda Mobile Power Pack e: đặt trực tiếp tại các đại lý HEAD. Giải pháp này cho phép người dùng đổi pin đầy và tiếp tục hành trình chỉ trong tích tắc thay vì phải chờ sạc nhiều giờ. Trước đó, trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, hãng cũng đã bàn giao 405 chiếc xe máy điện chuyên dụng Honda Benly e: cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kể từ năm 2021.