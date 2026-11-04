Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tặng cho học sinh lớp Một

(VTC News) -

Tiếp nối lễ phát động tại Hà Nội và Đà Nẵng đã diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, sáng 2/11, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an tổ chức Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Nam năm học 2026 - 2027.

Sự kiện diễn ra tại trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (TP.HCM).

Ông Shinsuke Horiuchi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HVN)

Tại buổi lễ, các em học sinh trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đã đại diện cho học sinh lớp Một toàn khu vực miền Nam đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ ban tổ chức. Bên cạnh hoạt động trao tặng mũ, chương trình còn tổ chức các nội dung đào tạo an toàn giao thông (ATGT) thực tế, hướng dẫn kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro trên đường cho hơn 1.200 học sinh và phụ huynh.

Sự kiện tại TP.HCM nằm trong chuỗi chương trình “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” năm học 2026 - 2027, với quy mô trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một trên toàn quốc. Hoạt động này hướng tới mục tiêu xây dựng thói quen luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy cho trẻ nhỏ ngay từ lứa tuổi bắt đầu hình thành nhận thức tư duy, qua đó từng bước nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tại Việt Nam lên mức 100%.

Được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2018, đến nay chương trình đã trao tặng tổng cộng gần 14 triệu chiếc mũ bảo hiểm tới tay các em học sinh bước vào lớp Một.

Theo số liệu khảo sát và đo đếm do HVN thực hiện tại hơn 790 trường học trên toàn quốc trong năm học 2025 - 2026, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm và đạt mức 89% vào năm 2026, phản ánh sự thay đổi tích cực trong nhận thức của phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông.

Chương trình đã trao tặng gần 14 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một trên cả nước tính từ năm 2018. (Ảnh: HVN)

Trải qua hành trình hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc duy trì chương trình dành cho học sinh lớp Một, Honda Việt Nam cho biết sẽ phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” để mở rộng đối tượng tuyên truyền sang nhóm trẻ em dưới 6 tuổi trong thời gian tới.

Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được đẩy mạnh với thông điệp: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Chuỗi hoạt động quy mô lớn này là hành động cụ thể của doanh nghiệp nhằm đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, đồng thời hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.