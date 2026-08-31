Cách tối ưu Google Maps giúp tiết kiệm pin và ‘cứu’ bộ nhớ điện thoại

(VTC News) -

Google Maps là ứng dụng được nhiều người dùng thường xuyên để tìm đường, lái xe hoặc khám phá những địa điểm mới. Tuy nhiên, một số thiết lập ít ai quan tâm và dữ liệu tích lũy theo thời gian có thể khiến ứng dụng tiêu tốn thêm pin và bộ nhớ điện thoại.

Tắt chế độ Vệ tinh để tiết kiệm pin

Một trong những thiết lập người dùng có thể kiểm tra là chế độ hiển thị bản đồ. Theo Google, chế độ Vệ tinh sử dụng nhiều dữ liệu di động hơn và có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Nếu không cần hình ảnh vệ tinh, người dùng có thể chuyển về chế độ Mặc định. Cách này còn giúp người dùng quan sát tốt hơn những thông tin cần thiết như đường đi, hướng di chuyển và các địa điểm xung quanh.

Chuyển bản đồ về loại mặc định để tiết kiệm pin.

Để thay đổi, người dùng hãy mở Google Maps, chạm vào biểu tượng Loại bản đồ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn Mặc định thay cho Vệ tinh.

Tuy nhiên, chế độ Vệ tinh vẫn hữu ích trong một số trường hợp, chẳng hạn khi cần quan sát kỹ một khu vực, nhận biết ngã ba có cầu vượt hoặc xác định lối vào một địa điểm. Vì vậy, người dùng có thể chuyển sang chế độ này khi cần và trở lại bản đồ Mặc định sau đó.

Mức pin tiết kiệm được không phải lúc nào cũng lớn, đặc biệt nếu chỉ sử dụng Google Maps trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với những chuyến đi dài, nhất là ở khu vực vùng núi hoặc nơi khó sạc điện thoại, việc hạn chế các tính năng không cần thiết có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Google Maps có thể chiếm hàng GB bộ nhớ

Sau thời gian dài sử dụng, Google Maps cũng có thể chiếm khá nhiều dung lượng trên điện thoại. Nguyên nhân thường đến từ bản đồ ngoại tuyến, dữ liệu Dòng thời gian và bộ nhớ đệm.

Để kiểm tra và xóa các bản đồ đã tải, người dùng mở Google Maps, chạm vào ảnh đại diện tài khoản > Bản đồ ngoại tuyến. Tại đây, người dùng có thể xem những khu vực đang được lưu trên máy và xóa các bản đồ không còn sử dụng.

Người dùng cũng nên kiểm tra phần cài đặt để tắt tự động cập nhật bản đồ ngoại tuyến hoặc tự động tải xuống bản đồ được đề xuất nếu không có nhu cầu. Điều này giúp hạn chế việc ứng dụng tự tải thêm dữ liệu về điện thoại.

Xóa những bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng để giải phóng bộ nhớ.

Một nguồn dữ liệu khác là Dòng thời gian, tính năng lưu lại lịch sử vị trí của người dùng. Sau khi Google chuyển dữ liệu Dòng thời gian xuống thiết bị thay vì lưu hoàn toàn trên đám mây, lượng bộ nhớ mà tính năng này sử dụng có thể khác nhau tùy từng tài khoản.

Nếu đã xóa các bản đồ ngoại tuyến nhưng Google Maps vẫn chiếm nhiều dung lượng, bộ nhớ đệm có thể là nguyên nhân. Trên iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt trong Google Maps > Giới thiệu và điều khoản > Xóa dữ liệu ứng dụng. Trên Android, thao tác xóa dữ liệu ứng dụng có thể thực hiện thông qua phần cài đặt của hệ thống.

Sau khi dọn dẹp, người dùng có thể khởi động lại điện thoại và kiểm tra lại dung lượng Google Maps. Nếu ứng dụng vẫn chiếm bất thường nhiều bộ nhớ, gỡ và cài đặt lại Google Maps có thể là phương án cuối cùng.

Với những người thường xuyên sử dụng Google Maps, việc kiểm tra lại chế độ bản đồ và các dữ liệu đã lưu là cách đơn giản để hạn chế ứng dụng tiêu tốn thêm pin và dung lượng. Đặc biệt, các bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng nên được xóa định kỳ.