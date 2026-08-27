iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới

(VTC News) -

Theo số liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 là mẫu smartphone bán chạy nhất trong quý 1 năm 2026, điều này không nằm ngoài dự đoán khi doanh số của các mẫu không phải phiên bản Pro thường có xu hướng tăng sau khi ra mắt.

Mới đây, công ty nghiên cứu này cho biết iPhone 17 tiếp tục duy trì thành công, dẫn đầu trong danh sách 10 mẫu smartphone bán chạy nhất quý 2 năm 2026.

Nhà phân tích cấp cao Karn Chauhan cho biết: “Doanh số bán hàng của Apple đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sự suy giảm chung của thị trường. Doanh số iPhone tăng mạnh tại Ấn Độ, Nhật Bản và khu vực Trung Đông và châu Phi, đặc biệt là tại Hàn Quốc, nơi doanh số gần như tăng gấp đôi trong quý 2 năm 2026 nhờ vào dòng iPhone 17”.

Counterpoint nhận định nhu cầu lớn dành cho iPhone 17 xuất phát từ những nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước, với việc Apple đã thu hẹp khoảng cách giữa các phiên bản thường và Pro.

Trong danh sách, iPhone 17 Pro Max đứng thứ hai, iPhone 17 Pro đứng thứ ba, trong khi Samsung Galaxy S26 Ultra xếp thứ tư. Đáng chú ý, iPhone 17e chiếm vị trí thứ bảy và iPhone 16 đứng thứ mười, cho thấy iPhone chiếm một nửa trong top 10.

Điều này hoàn toàn tương đồng với kết quả của năm 2025, khi Apple cũng giành được các vị trí cao với dòng iPhone 16 và iPhone 15. Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu trong năm 2026 đã khiến các nhà sản xuất tập trung vào dòng điện thoại cao cấp.

Mặc dù cả Apple và Samsung đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng thị trường smartphone toàn cầu đã giảm 11%.

Xu hướng này cho thấy thị phần của Apple tăng lên ngay cả khi thị trường giảm, điều này cũng được phản ánh qua lợi nhuận của hãng. Theo Counterpoint, mặc dù chỉ chiếm 23% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu, Apple đã thu về 49% doanh thu smartphone trên toàn thế giới.