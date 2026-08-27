Garmin ra mắt đồng hồ fēnix 9 với vỏ titanium, pin gần 2 tháng

(VTC News) -

Thế hệ fēnix 9 Series được chia thành hai dòng sản phẩm gồm fēnix 9 và fēnix 9 Pro, hướng đến nhóm người dùng tập luyện thể thao chuyên sâu và hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Trong đó, điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên fēnix 9 Pro là việc chuyển sang sử dụng toàn bộ thân vỏ bằng vật liệu titanium. Hãng áp dụng công nghệ đúc nano để liên kết kim loại và nhựa ở cấp độ phân tử, giúp giảm độ dày tổng thể của thiết bị mà vẫn đảm bảo độ bền cơ học.

Garmin trang bị vỏ Titanium với công nghệ đúc nano trên fēnix 9 Pro.

Về khả năng hiển thị, fēnix 9 Pro phiên bản kích thước 51mm được trang bị màn hình AMOLED 1,5 inch, tăng 15% diện tích hiển thị so với fēnix 8. Độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 3.000 nits, cho phép quan sát rõ các thông số và bản đồ dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Thiết bị cũng tích hợp thêm tùy chọn mặt kính sạc năng lượng mặt trời và bổ sung chế độ ánh sáng xanh lá cho đèn pin LED tích hợp nhằm hạn chế chói mắt trong bóng tối.

Garmin cho biết phiên bản fēnix 9 Pro màn hình AMOLED có thể hoạt động tối đa 31 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, trong khi phiên bản tích hợp sạc năng lượng mặt trời đạt thời lượng sử dụng lên tới 57 ngày.

Trong khi đó, dòng fēnix 9 tiêu chuẩn cung cấp 3 tùy chọn kích thước khung vỏ gồm 43mm, 47mm và 51mm. Thiết bị cũng sử dụng màn hình AMOLED, với độ sáng tăng gấp đôi so với thế hệ trước, mặt kính sapphire chống xước, hệ thống phím bấm chống rò rỉ và khả năng kháng nước ở độ sâu 40 mét phục vụ các hoạt động lặn biển.

Phần cứng bên trong của bộ đôi fēnix 9 được nâng cấp với bộ nhớ RAM tăng 50%, giúp tốc độ xử lý và điều hướng bản đồ nhanh hơn 30%. Bộ nhớ trong 64 GB cho phép lưu trữ gấp đôi dữ liệu bản đồ ngoại tuyến và chứa khoảng 7.000 bài hát.

Các mẫu vừa ra mắt đều đạt tiêu chuẩn cao về độ bền.

Garmin lần đầu đưa vào tính năng Garmin Epic, cho phép hệ thống tự động liên kết các chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng thành một hồ sơ dữ liệu liền mạch trên ứng dụng Garmin Connect.

Bên cạnh đó, thiết bị mới cũng bổ sung biểu đồ vùng sức bền theo thời gian thực, mở rộng chỉ số đo lường cho bộ môn chèo thuyền trong nhà (Rowing) và hỗ trợ theo dõi hoạt động đi bộ mang tải (Rucking) với mức tải trọng lên đến 100 kg.

Tại thị trường Việt Nam, Garmin fēnix 9 có giá bán lẻ đề xuất từ 26,29 triệu đồng, cho thời lượng pin tối đa 29 ngày trên phiên bản kích thước lớn nhất. Phiên bản fēnix 9 Pro có mức giá khởi điểm từ 28,99 triệu đồng. Dòng sản phẩm dự kiến lên kệ từ ngày 17/9/2026.