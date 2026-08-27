Mặt Trăng đỏ sắp xuất hiện, 96% bề mặt bị bóng Trái Đất che phủ

(VTC News) -

Trong đêm 27 rạng sáng 28/8/2026, một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra khi bóng của Trái Đất che khuất tới 96% bề mặt Mặt Trăng, tạo nên nguyệt thực một phần.

Khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất sẽ chuyển sang sắc đỏ thẫm tuyệt đẹp do ánh sáng Mặt Trời bị khí quyển Trái Đất lọc và khúc xạ.

Sự kiện nguyệt thực diễn ra vào đêm 27, rạng sáng 28/8 sẽ là nguyệt thực gần như toàn phần. (Ảnh: NASA)

Nguyệt thực một phần xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng trong kỳ Trăng tròn hàng tháng. Tại thời điểm cực đại, gần như toàn bộ bề mặt Mặt Trăng sẽ bị bóng Trái Đất bao phủ, chỉ để lại một vùng nhỏ hình lưỡi liềm vẫn được ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp.

Tuy nhiên, không phải mọi nơi trên Trái Đất đều có cơ hội chứng kiến hiện tượng này. Khả năng quan sát phụ thuộc vào vị trí địa lý và việc Mặt Trăng có nằm trên đường chân trời hay không.

Dự báo cho thấy khoảng 3,3 tỷ người có thể chiêm ngưỡng nguyệt thực này từ nhiều khu vực thuộc Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và một phần châu Âu, châu Phi.

Các giai đoạn của nguyệt thực sẽ diễn ra đồng thời đối với tất cả người quan sát, nhưng thời điểm Mặt Trăng bắt đầu bị che khuất và đạt cực đại sẽ khác nhau tùy theo múi giờ và vị trí của từng người.

Tại bờ Tây nước Mỹ, các thành phố như Los Angeles và Portland sẽ có điều kiện thuận lợi để quan sát. Thời điểm cực đại sẽ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mặt Trời lặn, giúp người dân dễ dàng theo dõi Mặt Trăng trên bầu trời đêm.

Ngược lại, tại bờ Đông như New York hay Jacksonville, người yêu thiên văn sẽ phải thức khuya hơn, vì thời điểm cực đại dự kiến rơi vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.

Đối với Vương quốc Anh, phần lớn châu Âu và nhiều khu vực ở châu Phi, nguyệt thực sẽ diễn ra vào sáng sớm. Mặt Trăng sẽ nằm thấp về phía chân trời tây và dần tiến gần thời điểm lặn, do đó người quan sát cần chọn vị trí có tầm nhìn thoáng để theo dõi hiện tượng.

Hình ảnh mô phỏng sơ đồ nguyệt thực vào đêm 27 rạng sáng 28/8/2026 (giờ UTC). (Ảnh: NASA)

Khác với nhật thực, nguyệt thực hoàn toàn an toàn để quan sát bằng mắt thường mà không cần kính bảo vệ. Khi phần lớn bề mặt Mặt Trăng chìm vào bóng tối, màu sắc của nó có thể chuyển sang đỏ, cam hoặc đỏ sẫm, tùy thuộc vào điều kiện khí quyển tại thời điểm xảy ra.

Nguyệt thực tháng 8/2026 là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng Mặt Trăng đỏ. Dù không phải là nguyệt thực toàn phần, nhưng với mức che phủ lên tới 96%, hiện tượng này sẽ tạo ra một cảnh tượng ấn tượng.

Những người yêu thích nhiếp ảnh thiên văn cũng có thể ghi lại khoảnh khắc này bằng máy ảnh DSLR hoặc mirrorless.

Đây sẽ là một trong những nguyệt thực đáng chú ý trước khi thế giới bước vào một sự kiện đặc biệt hơn vào đêm giao thừa năm 2028-2029, khi một nguyệt thực toàn phần dự kiến sẽ diễn ra.