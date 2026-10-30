Cách chọn nhà của người dân thay đổi 'chóng mặt'

(VTC News) -

Từ “đáy đến đỉnh”, tâm lý mua nhà đã khác

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, cách lựa chọn nhà và các sản phẩm bất động sản của người dân, nhà đầu tư đã thay đổi chóng mặt chỉ trong vài năm qua.

Diễn đàn phát triển chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM chiều 30/10. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Kiệt, thị trường bất động sản khủng khoảng từ năm 2008 - 2011. Đến giai đoạn 2014-2015, thị trường bắt đầu phục hồi sau những thay đổi về pháp lý.

Đến năm 2018-2019, thị trường bất động sản bắt đầu phát triển bùng nổ. Cùng với đó, hành vi của người mua nhà, bao gồm cả người mua để ở và người mua để đầu tư cũng có nhiều thay đổi.

“Tôi còn nhớ, giai đoạn đó, nguồn cung được đưa ra liên tục. Theo các báo cáo nghiên cứu, lượng sản phẩm đưa ra thị trường mỗi năm dao động khoảng 45.000-55.000 sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm được hấp thụ rất nhanh. Điều này khiến nhiều người đổ xô vào thị trường bất động sản”, ông Kiệt nói.

Theo ông Kiệt, trước đây, người mua bất động sản thường chỉ quan tâm chủ yếu đến vị trí và giá bán. Các yếu tố như chất lượng quản lý, vận hành, chất lượng công trình và tiêu chuẩn xây dựng thường ít được quan tâm.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thị trường phát triển bùng nổ rồi trầm lắng, người dân trực tiếp trải nghiệm cuộc sống tại các dự án, họ bắt đầu nhận ra rằng ngoài giá bán và vị trí, còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Từ đó, tư duy tiếp cận bất động sản của người dân, nhà đầu tư đã thay đổi rất nhiều.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt chia sẻ góc nhìn của mình. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng theo ông Kiệt, đối với người mua nhà để ở, chất lượng sống ngày càng trở thành yếu tố quan trọng. Trước đây, người dân thường tập trung vào vị trí của căn hộ hoặc dự án. Hiện nay, bên cạnh vị trí, họ còn quan tâm đến khả năng kết nối, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích xung quanh.

Bên cạnh đó, tư duy của nhà đầu tư bất động sản cũng đang dần thay đổi.

“Thoạt nhìn, nhà đầu tư có thể chỉ quan tâm đến khả năng sinh lời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy họ cũng phải tính đến nhu cầu của người mua cuối cùng. Một sản phẩm bất động sản có thể trải qua nhiều lần chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư, nhưng cuối cùng sản phẩm vẫn phải thuộc sở hữu của người mua ở thực - người mua giá cao nhất”, ông Kiệt chia sẻ.

Ông Kiệt nhận định, các chủ đầu tư cũng đang thay đổi cách phát triển sản phẩm. Đặc biệt tại thị trường phía Nam, nhiều doanh nghiệp đã trải qua quá trình sàng lọc mạnh mẽ liên quan đến pháp lý và năng lực tài chính. Điều này khiến các chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc phát triển dự án.

Nếu trước đây, doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hoặc có dự án có thể nhanh chóng tham gia phát triển sản phẩm, thì hiện nay, năng lực pháp lý và khả năng triển khai thực tế trở thành những yếu tố quan trọng hơn.

Chủ đầu tư không thể chỉ tập trung vào việc tạo ra sản phẩm để bán mà còn phải tính đến khả năng người mua chấp nhận chuyển đến sinh sống, chất lượng vận hành và triển vọng gia tăng giá trị của dự án. Những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm và hoạt động kinh doanh tiếp theo của doanh nghiệp.

Người trẻ chỉ cần nhà đủ ở, vừa tiền

Đồng quan điểm với ông Kiệt, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho rằng, ngay từ khi ra đời, doanh nghiệp đã hướng đến việc phát triển hệ sinh thái nhà ở dành cho những người có nhu cầu thực. Đối tượng khách hàng chủ yếu là những người có thu nhập trung bình, không quá giàu có. Doanh nghiệp phát triển những căn hộ có diện tích từ 40 - 60 m².

“Nhu cầu của người dân đang có nhiều thay đổi. Trước đây, nhiều người thích những căn nhà rộng và không gian sống hoành tráng. Nhưng hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, họ có xu hướng lựa chọn không gian sống vừa đủ, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính”, ông Thạch nói.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Thạch, người dân quan tâm đến sự thuận tiện, an ninh và an toàn. Chẳng hạn, việc di chuyển từ khu vực để xe lên căn hộ, cũng như các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đều là những yếu tố quan trọng.

Ngoài ra, cách người dân sử dụng căn hộ và lựa chọn nơi ở cũng đã. Trước đây, người mua thường tập trung vào bản thân căn hộ. Hiện nay, họ quan tâm nhiều hơn đến hệ thống tiện ích trong khu đô thị, từ siêu thị đến các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống.

Đặc biệt, thế hệ trẻ có những nhu cầu mới về không gian sống, làm việc và kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhìn nhận sản phẩm bất động sản trong một tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào diện tích hay thiết kế căn hộ.

“Một điểm nữa tôi muốn chia sẻ là hành vi khách hàng đang thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối. Những xu hướng trên thế giới hiện nay đang nhanh chóng lan tỏa đến Việt Nam, từ nhu cầu nhà ở, ăn uống đến các tiêu chuẩn về không gian sống và công trình xây dựng. Với định hướng đó, chúng tôi tập trung phát triển những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế”, ông Thạch chia sẻ.

Làm nhà phù hợp với văn hóa địa phương

Ông Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị - Chủ tịch Architects & Planners đánh giá, từ năm ngoái đến nay, thị trường bất động sản đã có nhiều thay đổi đáng kể. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội cho việc phát triển các dự án bất động sản.

Theo ông Sơn, khoảng 1-2 năm trước, phần lớn các dự án bất động sản tập trung ở khu vực trung tâm đô thị. Tuy nhiên, cùng với những định hướng mới về quy hoạch và phát triển đô thị, người dân đang chứng kiến sự thay đổi trong xu hướng phát triển dự án.

Nhiều dự án bất động sản bắt đầu khai thác định hướng quy hoạch của TP.HCM trong giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn. Xu hướng phát triển không gian đô thị cũng đang mở rộng ra các khu vực mới.

Ông Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị - Chủ tịch Architects & Planners. (Ảnh: Đại Việt)

“Hiện nay, chúng ta bắt đầu bàn nhiều hơn đến các tuyến metro, khả năng kết nối giao thông và những hướng phát triển đô thị mới. Trước đây, không phải ai cũng hình dung rõ những thay đổi này. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kết nối như đường cao tốc, đường vành đai và các tuyến giao thông liên vùng đang tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của nhiều dự án bất động sản mới”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, một vấn đề khác mà ông muốn nhấn mạnh là khi phát triển các khu đô thị, mọi người cần quan tâm đến đặc điểm văn hóa và nhu cầu của người dân địa phương.

Ông cho rằng, việc xây dựng đô thị không chỉ đơn thuần là phát triển nhà ở hay hạ tầng, mà còn phải tính đến bản sắc văn hóa, lịch sử và lối sống của cộng đồng cư dân.

Mỗi địa phương có những đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt. Khi lấy con người làm trung tâm, cư dân ở mỗi thành phố có thể có nhu cầu, tư duy và lối sống khác nhau. Vì vậy, các dự án cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người sử dụng.

Trong đó, không gian công cộng có vai trò quan trọng. Đây không chỉ là nơi phục vụ các hoạt động sinh hoạt mà còn giúp kết nối cộng đồng, tạo điều kiện để người dân giao lưu và gắn bó với nhau.