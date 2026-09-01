Các dự án trọng điểm tại Đồng Nai tăng tốc về đích, thi công xuyên lễ

(VTC News) -

Sân bay Long Thành thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh 2/9

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, khi thời gian hoàn thành Dự án thành phần 3, giai đoạn 1 theo yêu cầu của Chính phủ không còn nhiều.

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường tổ chức thi công trong ngày nghỉ, ngày lễ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các hạng mục tại dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên lễ.

Theo đó, các nhà thầu phải duy trì thi công bình thường trong các ngày nghỉ lễ và cuối tuần, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để hoạt động thi công được duy trì liên tục, đặc biệt tại những hạng mục đang trong giai đoạn nước rút.

Trong trường hợp tổ chức thi công ban đêm, ngày nghỉ hoặc ngày lễ, nhà thầu phải chủ động bố trí đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động, an ninh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29/8 đến 2/9, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành yêu cầu các nhà thầu chủ động lập và gửi kế hoạch thi công trong thời gian nghỉ lễ.

Theo kế hoạch, tháng 9/2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm và đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Ban Quản lý dự án cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công của các nhà thầu. Trường hợp không chấp hành hoặc không đáp ứng yêu cầu, để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, đơn vị liên quan sẽ bị lập biên bản, yêu cầu khắc phục và có thể xử lý theo quy định của hợp đồng.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm và đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trên công trường Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành hiện có trung bình 7.170 nhân công trực tiếp thi công. ACV cho biết cần khoảng 9.000 công nhân trực tiếp cùng đội ngũ nhân sự gián tiếp để đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Nút giao 2 cao tốc tăng tốc hoàn thiện

Cùng với sân bay Long Thành, các hạng mục thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường nút giao Tân Hiệp, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt tại các nút giao và hạng mục còn lại. Đây được xem là một trong những nút giao quy mô lớn ở khu vực phía Nam.

Nút giao Tân Hiệp tăng tốc về đích, sẵn sàng thông xe trong tháng 9.

Hàng loạt xe ben, máy rải, xe lu và máy đào liên tục vận chuyển vật liệu, thi công mặt đường, đường dẫn và các nhánh kết nối tại nút giao.

Trên các cầu thuộc khu vực công trường, công nhân đang hoàn thiện dải phân cách, khe co giãn và vệ sinh mặt cầu, chuẩn bị cho những công đoạn cuối trước khi hoàn thành.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sản lượng thi công toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng.

Trong đó, gói thầu XL-NG51 xây dựng nút giao Quốc lộ 51 từng được dự kiến thông xe dịp Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, mục tiêu này chưa đạt được do các phương tiện từ nút giao Tân Hiệp muốn vào cao tốc Bến Lức - Long Thành phải kết nối qua nút giao Quốc lộ 51.

VEC hiện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51, phấn đấu thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9/2026.

Vành đai 3 qua TP Đồng Nai dự kiến thông xe tháng 10

Tại dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn TP Đồng Nai, các đơn vị thi công cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 10/2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, đến nay dự án đã thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài hơn 11 km, điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch. Tổng mức đầu tư của dự án gần 2.600 tỷ đồng.

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc, phấn đấu thông xe trong tháng 10.

Đây là đoạn đầu tuyến của đường Vành đai 3 TP.HCM. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông kết nối khu vực Nhơn Trạch với hệ thống cao tốc và các tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án cũng góp phần tăng khả năng lưu thông giữa TP.HCM, TP Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3 được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM và khu vực Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.