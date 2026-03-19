Cà Mau công bố 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, với sự tham gia tích cực của đông đảo cử tri. Toàn tỉnh có 1.746.541 cử tri, trong đó 1.745.535 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,94%.

Cà Mau công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở cấp tỉnh, cử tri đã bầu đủ 73/73 đại biểu HĐND tỉnh theo đúng số lượng được ấn định. Cơ cấu đại biểu trúng cử cơ bản bảo đảm theo quy định, gồm 21 đại biểu nữ (28,77%), 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số (4,11%), 4 đại biểu ngoài Đảng (5,48%), 2 đại biểu dưới 40 tuổi (2,74%) và 41 đại biểu tái cử (56,16%).

Về trình độ chuyên môn, có 2 tiến sỹ (2,74%), 46 thạc sỹ (63,01%), 22 đại học (30,14%) và 3 trung cấp (4,11%).

Ở cấp xã, toàn tỉnh bầu được 1.463/1.467 đại biểu HĐND, còn thiếu 4 đại biểu tại 4 địa phương gồm phường Lý Văn Lâm, xã Cái Nước, xã Tân Thuận và xã Tân Ân.

Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm do tỷ lệ cử tri tham gia thấp, cũng không có khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Dưới đây là danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031:

Ông Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên.

Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Phan Hoàng Vũ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành.

Ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thành.

Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Minh Đương, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau.

Bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương.

Bà Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình.

Ông Đỗ Hòa Hợp, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích.

Bà Võ Thị Nhã Phương, Phó giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch công đoàn Chi nhánh khí Tây Nam Bộ.

Ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Bà Bùi Thị Phương Loan, Phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Lê Đình Sơn, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau)

Ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc.

Ông Huỳnh Xuân Diện, Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã Nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng công tác HĐND (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau).

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó trưởng Ban Văn hóa và Xã hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cái Nước.

Ông Phạm Lý Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Việt Khái.

Bà Phạm Thị Ngọc, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Lê Thị Nhung, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Mới.

Bà Trần Thị Cẩm Hằng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Ngô Minh Hiển, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

Ông Nguyễn Việt Triều, Trưởng Phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau).

Ông Lý Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Ngọc Hiển.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó trưởng Phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau).

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đầm Dơi.

Bà Phan Ánh Nhanh, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau).

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Gành Hào.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau.

Ông Bùi Tấn Bảy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau.

Ông Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Dân.

Ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giá Rai.

Bà Phạm Thị Minh Phương, Phó ban thường thực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, Đầu Phòng Nữ Phái.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Ông Tô Văn Ghel, Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Trương Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hậu.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

Ông Phan Đình Liêm, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Long.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trịnh Minh Thuận, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Phục Đào, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Bà Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thới.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ông Trương Vũ Trường, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau.

Ông Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Bà Tô Việt Thu, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hiệp Thành.

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau.