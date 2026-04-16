Bụi phủ kín nhà, dân uống thuốc như cơm bữa vì xưởng sản xuất viên nén

Video: Người dân thôn Vòng Huyện, xã Bố Hạ bức xúc vì hoạt động của Công ty Dương Linh gây ô nhiễm môi trường

Gần 10 năm qua, hàng trăm hộ dân tại thôn Vòng Huyện, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh phải sống trong bầu không khí đặc quánh khói bụi và tiếng ồn đinh tai nhức óc từ xưởng sản xuất viên nén của Công ty TNHH năng lượng tái tạo Dương Linh (Công ty Dương Linh).

Vào ban đêm, tiếng máy băm, nghiền gỗ hoạt động liên tục, gây mất ngủ kéo dài cho các hộ dân.

Công ty Dương Linh phát tán khói và bụi ra môi trường xung quanh.

Bụi bủa vây, dân uống thuốc như cơm bữa

Tại thôn Vòng Huyện, rất nhiều ngôi nhà cấp 4 phải quây kín mít bằng nhựa. Người dân chấp nhận sống trong những ngôi nhà kín bưng, ngột ngạt, bởi đó là cách duy nhất để họ tự bảo vệ mình trước lớp bụi mịn bủa vây từ xưởng sản xuất của Công ty Dương Linh.

Sống cách xưởng sản xuất chưa đầy 200m, bà Vương Thị Khang cho biết, mỗi sáng mở cửa, từ mái hiên, yên xe máy đến chăn màn phơi qua đêm đều phủ một lớp bụi đen đặc, ám mùi khét lẹt. Điều khiến bà lo ngại hơn cả không chỉ là sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà là nguy cơ tác động đến sức khỏe trẻ nhỏ.

"Gần như lần nào đi viện cũng là viêm phổi, viêm họng. Có những đêm cháu ho rũ rượi đến tím tái mặt mày, gia đình hốt hoảng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục hít thở môi trường này, bệnh sẽ không bao giờ dứt", bà Khang chia sẻ.

Lá cây, nền nhà phủ dày lớp bụi gỗ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhà nằm sát khu sản xuất của Công ty Dương Linh, bà Trần Thị Đương là người trực tiếp chịu đựng cảnh ô nhiễm kéo dài gần một thập kỷ. Môi trường sống ngột ngạt, bức bí trong căn nhà quây kín tôn càng khiến sức khỏe của bà suy giảm. Căn bệnh viêm phổi mãn tính hành hạ khiến bà phải dùng thuốc như cơm bữa.

"Cứ sáng ra là phải uống thuốc, tối đến 8h lại uống tiếp, gần như ngày nào cũng vậy. Nếu không uống là không thở nổi. Người lúc nào cũng kiệt quệ", bà Đương chia sẻ thêm.

Nhà bà Đương phải quây kín để tránh lớp bụi mịn.

Bà Đương cho biết, việc sử dụng thuốc đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Từ thuốc ho, thuốc kháng viêm đến các loại hỗ trợ hô hấp, lúc nào trong nhà cũng phải dự trữ sẵn để dùng khi cần.

Bà cũng bày tỏ lo lắng khi tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài, trong khi môi trường sống xung quanh vẫn chưa được cải thiện.

“Chúng tôi chỉ mong doanh nghiệp xử lý môi trường tốt hơn, giảm bụi, giảm khói và mùi, để người dân, nhất là trẻ nhỏ, được sống trong không khí trong lành”, bà Đương nói.

Bà Đương thường xuyên phải dùng các loại thuốc điều trị bệnh hô hấp. Bệnh phổi của bà phải điều trị kéo dài trong nhiều năm.

Chung nỗi bức xúc, anh Nguyễn Thế Vượng cho biết: "Hôm nào có gió mùa là khói bụi cuốn thẳng vào làng, bao trùm cả xóm. Lúc khói trắng, lúc khói đen, mùi khét lẹt đâm thẳng vào cuống phổi. Chúng tôi lau nhà, quét sân 3-4 lần/ngày vẫn không lại. Tiếng máy băm nghiền thì gầm rú cả ngày lẫn đêm, tra tấn màng nhĩ không ai ngủ nổi".

Suốt nhiều năm, người dân thôn Vòng Huyện liên tục kiến nghị tới cơ quan chức năng; các cuộc đối thoại giữa Đảng ủy, UBND xã, doanh nghiệp và người dân cũng đã diễn ra, nhưng kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại: Cứ kiến nghị là xưởng tạm dừng, chính quyền quay đi, máy móc lại gầm rú, khói bụi lại mịt mù.

"Mọi thứ gần như không thay đổi", anh Vượng bức xúc nói.

Bụi gỗ gom thành đống trên sân đình thôn Vòng Huyện. (Ảnh: người dân cung cấp)

Chính quyền nói gì?

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Bố Hạ thừa nhận tình trạng ô nhiễm là có thật.

"Sau khi người dân phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra thực địa, ghi nhận khói bụi và tiếng ồn đúng như phản ánh. Xã đã yêu cầu công ty dừng hoạt động để che chắn, khắc phục và lập kế hoạch bảo vệ môi trường, quan trắc thường xuyên", ông Hảo cho biết.

Công ty Dương Linh thường xuyên thải ra môi trường những cột khói đen, khói trắng.

Cũng theo ông Hảo, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định xưởng hoạt động gần như suốt ngày đêm, trong đó tiếng ồn vào ban đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến đời sống người dân.

Vì vậy, UBND xã đã yêu cầu Công ty Dương Linh điều chỉnh thời gian sản xuất, không được vận hành sau 22h và trước 6h sáng hôm sau, nhằm giảm thiểu tác động đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh.

Kết luận hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bố Hạ với Nhân dân thôn Vòng Huyện.

Trước áp lực và hàng loạt kiến nghị của người dân, UBND xã Bố Hạ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm tại Công ty Dương Linh.

Theo quyết định xử phạt do chính quyền cung cấp, ngày 27/11/2025, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường tỉnh Bắc Ninh xuống kiểm tra doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm đoàn công tác có mặt, nhà máy lại dừng hoạt động, khiến việc đo đạc, đánh giá mức độ ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và mùi khét không thể thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ phát hiện và lập biên bản đối với việc công ty để 2 thùng sơn (chất thải nguy hại) ngoài trời, có thông số dầu mỡ vượt ngưỡng theo quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT. Trên cơ sở đó, UBND xã Bố Hạ ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng.