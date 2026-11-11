An Giang dự kiến xây mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc với vốn 1.300 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 11/11, UBND Đặc khu Phú quốc (tỉnh An Giang) phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức buổi họp đóng góp ý kiến xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường, quy hoạch trên diện tích hơn 13 ha tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn. UBND đặc khu Phú Quốc sẽ làm chủ đầu tư dự án với tổng vốn khoảng 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Dung Hoàng)

Theo thiết kế, khối nhà chính của bệnh viện cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1 ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000 m2. Đặc biệt, bệnh viện sẽ có phòng máy và sân đáp trực thăng.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng kịp thời kỹ thuật y tế cao, kiểm soát nhiễm khuẩn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với người bệnh. Thời gian thực hiện năm 2027-2030, dự kiến khởi công cuối quý 1/2027.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết việc xây dựng bệnh viện đa khoa sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo); từng bước trở thành trung tâm khám và chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Bệnh viện sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảo Ngọc.

Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn và trang thiết bị y tế tiên tiến, Trung tâm Y Tế Phú Quốc luôn khẳng định trách nhiệm của mình trong việc phục vụ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân với chất lượng cao nhất.