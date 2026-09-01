CSGT không phát hiện tài xế vi phạm lỗi khoảng cách an toàn ngày nghỉ lễ thứ tư

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày thứ tư nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ Nhân dân di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 2/9 nên không thực hiện thí điểm làn vượt.

CSGT không ghi nhận tài xế vi phạm hành vi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc”.

Trong ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm giao thông, lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp. Trong đó, hệ thống giám sát phát hiện (thông báo phạt nguội) 1.947 trường hợp vi phạm; lập biên bản 14 trường hợp.

Thiết bị nghiệp vụ phát hiện 2.004 trường hợp vi phạm; lập biên bản 192 trường hợp; số trường hợp đã lập biên bản do Cục CSGT, đơn vị địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý là 37 trường hợp.

Qua tiếp nhận các tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, người dân cung cấp là 12 trường hợp; lập biên bản 10 trường hợp.

20.093 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ 2/9.

Vi phạm về nồng độ cồn, có 2.496 tài xế vi phạm; vi phạm về tốc độ 3.437 tài xế; chở hàng quá tải trọng 57 trường hợp; quá khổ giới hạn 26 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện trường hợp; chở quá số người quy định 108 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 164 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã tổng kiểm soát 1.852 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 164 trường hợp, phạt tiền ước tính 645,1 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện; gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22, bị thương 34 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025 giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, tăng 1 người bị thương.

Những vụ tai nạn trên đều ở đường bộ, đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn.