30 phút giành lại sự sống cho người đàn ông ngừng tim đột ngột

(VTC News) -

Bệnh nhân P.V.T (sinh năm 1976, ngụ TP.HCM) nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, kèm block nhĩ thất độ III, nhịp tim khoảng 30 lần/phút và huyết áp tụt.

Khai thác bệnh sử cho biết, trước đó người bệnh không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, ông có tiền sử hở van tim, cao huyết áp và có tự mua thuốc uống. Ông cũng duy trì thói quen hút thuốc lá rất nhiều, khoảng 2-3 gói/ngày.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung nhiều lần. Sau gần 30 phút hồi sức tích cực, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh được khôi phục.

Người bệnh được chuyển đến phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch ghi nhận động mạch vành phải tắc hoàn toàn đoạn gần, động mạch liên thất trước hẹp lan tỏa nặng và động mạch mũ hẹp đáng kể. Các bác sĩ tiến hành đặt stent động mạch vành phải để tái thông dòng máu đến cơ tim.

Đồng thời, người bệnh được đặt máy tạo nhịp tạm thời để xử trí tình trạng nhịp tim chậm và sử dụng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) hỗ trợ tuần hoàn. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp.

Bệnh nhân ngừng tim điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. (Ảnh: BVCC)

Ngày 12/9, người bệnh tỉnh và có thể tiếp xúc với nhân viên y tế. Đến ngày 13/9, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, chuyển sang hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao.

Tuy nhiên, ngày 15/9, người bệnh xuất hiện đau ngực. Siêu âm tim tại giường ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim, kèm hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim tại vùng mỏm thất trái.

Trước nguy cơ biến chứng nguy hiểm, Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp phối hợp với ê-kíp phẫu thuật tim hội chẩn, theo dõi sát diễn biến lâm sàng và siêu âm tim mỗi giờ. Phương án phẫu thuật được cân nhắc nếu tình trạng người bệnh diễn tiến xấu, đồng thời điều trị nội khoa được điều chỉnh phù hợp.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh dần cải thiện. Đến ngày 28/9, siêu âm tim không còn ghi nhận hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim, lượng dịch màng ngoài tim giảm còn ít.

BSCKII. Lê Duy Lạc - Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, cho biết kết quả điều trị đạt được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu chuyên môn, từ hồi sinh tim phổi, tái thông động mạch vành, hỗ trợ tuần hoàn đến theo dõi và xử trí các biến chứng sau nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt mỏi đột ngột và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đối với người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch, việc khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến cố tim mạch.

“Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, trong đó mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đến cơ sở y tế kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được can thiệp đúng thời điểm, hạn chế tổn thương cơ tim và cải thiện khả năng hồi phục”, BSCKII. Lê Duy Lạc nhấn mạnh.