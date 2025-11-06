Mẹo uống rượu ít gây hại cơ thể

(VTC News) -

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), một đơn vị rượu tương đương 10g cồn, tức khoảng ¾ lon bia 330 ml, 135 ml rượu vang hoặc 30 ml rượu mạnh.

Nam giới chỉ nên dùng tối đa 2 đơn vị/ngày, còn nữ giới không quá 1 đơn vị. “Điều quan trọng là uống chậm rãi, không để cơ thể hấp thụ cồn quá nhanh”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, uống rượu khi đói là sai lầm phổ biến vì dễ gây viêm loét, chảy máu dạ dày. Trước khi uống, nên ăn rau xanh, thực phẩm giàu protein hoặc uống nước lọc, nước hoa quả để làm chậm quá trình hấp thu cồn. Rượu mạnh nên pha loãng để giảm kích ứng dạ dày và niêm mạc miệng.

Cùng với đó, cần tránh uống rượu lẫn bia hoặc kèm đồ uống có ga, vì sẽ khiến cồn thấm vào máu nhanh hơn, tăng nguy cơ say và ngộ độc. Việc dùng cà phê sau khi uống rượu cũng là thói quen sai lầm, bởi caffeine và ethanol tác động ngược nhau, dễ làm tim đập nhanh và tăng huyết áp.

Rượu bia đi vào cơ thể qua đường tiêu hóa, nhanh chóng hấp thu vào máu rồi lan tới các cơ quan như não, gan, thận, phổi. Tại miệng, cồn nồng độ cao có thể kích ứng niêm mạc, làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Khi vào dạ dày, rượu kích thích tiết acid và gây tổn thương niêm mạc nếu dùng thường xuyên.

Khoảng 20% lượng cồn được hấp thu ở dạ dày, 80% ở ruột non. Khi đi vào máu, rượu khiến mạch máu giãn nở, mặt đỏ bừng, người cảm thấy ấm nhưng thực chất là mất nhiệt. Não bị ảnh hưởng sớm nhất, gây mất kiểm soát hành vi, giảm phản xạ, thậm chí hôn mê khi nồng độ cồn quá cao.

Rượu còn tác động đến thận, khiến cơ thể đi tiểu nhiều, mất nước và mệt mỏi. Gan là “trạm xử lý” chính, chịu 90-95% gánh nặng chuyển hóa ethanol. Tuy nhiên, gan chỉ có thể oxy hóa khoảng hai đơn vị rượu mỗi ngày – vượt ngưỡng này sẽ gây tích tụ độc chất, lâu dài dẫn tới viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư.