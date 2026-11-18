Với khoản thưởng 600.000 rúp (khoảng 190 triệu đồng) khi ký hợp đồng mới cùng các chính sách tăng thu nhập và bảo đảm học tập, Bộ Quốc phòng Nga đang mở rộng chiến dịch thu hút nguồn nhân lực trẻ từ các trường đại học, cao đẳng dân sự để phát triển lực lượng UAV, báo Nga News.ru đưa tin hôm nay ngày 18/11.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Viktor Goremykin, cho biết, sinh viên có nguyện vọng và động lực phục vụ quân đội đang được xem là một trong những nguồn bổ sung nhân lực quan trọng cho lực lượng hệ thống không người lái. Hiện có sinh viên đến từ 2.148 cơ sở giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp trên khắp nước Nga đang phục vụ trong lực lượng này.

Một áp phích kêu gọi tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng trong các đơn vị vận hành hệ thống không người lái của quân đội Nga tại St. Petersburg. (Ảnh: Getty Images)

Điểm đáng chú ý trong chính sách tuyển dụng là sinh viên không nhất thiết phải từ bỏ hoặc gián đoạn việc học để tham gia quân đội. Những người ký hợp đồng chuyên biệt với Bộ Quốc phòng Nga được phép tiếp tục chương trình đào tạo theo kế hoạch cá nhân. Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp có thể được thay thế bằng hình thức kiểm tra, đánh giá cuối khóa.

Theo Thứ trưởng Viktor Goremykin, việc tuyển chọn được tiến hành trong số quân nhân đang phục vụ ở các quân, binh chủng khác và công dân chưa nhập ngũ. Tuy nhiên, một nguyên tắc được nhấn mạnh là lực lượng UAV chỉ tiếp nhận quân nhân phục vụ theo chế độ hợp đồng.

Trung tâm huấn luyện máy bay không người lái Aeromax ở Thủ đô Moskva của Nga. (Ảnh: Moscow Times)

Thưởng 600.000 rúp, thu nhập có thể tăng gấp đôi

Để tăng sức hấp dẫn của lực lượng UAV, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những chính sách đãi ngộ tài chính đáng chú ý. Quân nhân ký hợp đồng mới được nhận khoản thanh toán một lần 600.000 rúp. Từ năm phục vụ thứ hai, các khoản phụ cấp bổ sung có thể giúp thu nhập tăng gấp đôi.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn có huy hiệu khen thưởng cấp bộ dành cho những quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu.

Đối với những người không muốn tiếp tục phục vụ sau khi hết hạn hợp đồng, cơ chế xuất ngũ được áp dụng theo sắc lệnh của Tổng thống Nga ngày 25/3/2026. Trong khi đó, các biện pháp giữ chân những nhân sự giàu kinh nghiệm, đã tích lũy kỹ năng vận hành và sử dụng UAV trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đang được triển khai theo chỉ thị của Tổng thống Nga ngày 2/10/2026.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Viktor Goremykin. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Gần hoàn thành kế hoạch tuyển quân UAV năm 2026

Chiến dịch thu hút nhân lực diễn ra trong bối cảnh Nga đang đẩy nhanh mở rộng lực lượng không người lái. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Viktor Goremykin, tính đến ngày 17/11, Nga đã hoàn thành 98,7% kế hoạch tuyển quân cho lực lượng UAV trong năm 2026.

Hiện các đơn vị thuộc lực lượng hệ thống không người lái đã được thành lập trong tất cả các binh đoàn hợp thành của quân đội Nga. Nga có 96 trung tâm tuyển chọn quân nhân hợp đồng tại các trung tâm hành chính khắp cả nước.

Song song với tuyển quân, Nga cũng mở rộng hệ thống đào tạo quân sự. Ba cơ sở đào tạo quân sự được khôi phục tại Chelyabinsk, Novocherkassk và Ulyanovsk dự kiến bắt đầu đào tạo sĩ quan trong năm 2026.

Từ ngày 1/9, các trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng Nga triển khai 11 chuyên ngành quân sự mới, cập nhật 85 chuyên ngành hiện có và bổ sung 15 chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Việc đưa sinh viên các trường dân sự vào nguồn tuyển dụng cho thấy Nga đang tìm cách kết hợp nguồn nhân lực trẻ, kiến thức công nghệ và kinh nghiệm quân sự để phát triển lực lượng UAV. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy phương tiện không người lái ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong tổ chức và năng lực tác chiến của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đang mở rộng chiến dịch thu hút nguồn nhân lực trẻ từ các trường đại học, cao đẳng dân sự để phát triển lực lượng UAV. (Ảnh: Moscow Times)

Thái An