(VTC News) -

Khoảnh khắc máy bay quân sự An-12 gặp sự cố lao xuống đất.

Hôm 17/11, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự An-12 của nước này gặp nạn tại vùng Kemerovo, phía tây nam Siberia. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 19 người trên khoang (bao gồm cả phi hành đoàn) thiệt mạng.

“Máy bay vận tải quân sự An-12 gặp nạn trong chuyến bay theo lịch trình tại vùng Kemerovo. Máy bay rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Trên máy bay có 19 người, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn, tất cả đều thiệt mạng”, TASS đưa tin.

Theo TASS, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kỹ thuật. “Ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đang làm việc tại hiện trường để xác định tất cả tình tiết của vụ việc”, tuyên bố của Bộ được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời.

Cột khói lớn được nhìn thấy xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo truyền thông địa phương, một trong những động cơ của vận tải cơ An-12 được cho là đã bốc cháy khi chiếc máy bay này đang thực hiện hành trình từ thành phố Novosibirsk tới Kansk. Phi hành đoàn nỗ lực điều khiển chiếc phi cơ đang bốc cháy tránh xa những tòa nhà dân cư trước khi máy bay lao xuống cánh đồng.

Nhiều mảnh vỡ được phát hiện nằm rải rác trên khu vực rộng khoảng 500m tính từ hiện trường vụ rơi. Máy bay không chở hàng hóa nguy hiểm và không có công trình nào dưới mặt đất bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TASS)

Tỉnh trưởng Kemerovo Ilya Seredyuk thông tin thêm máy bay rơi gần làng Yagunovo, song không nêu rõ loại phi cơ gặp nạn. Ông Seredyuk cũng đăng tải đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc, cho thấy nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đang có mặt tại khu vực với đèn cảnh báo bật sáng giữa màn đêm.

An-12 là vận tải cơ tầm trung được phát triển dưới thời Liên Xô, chuyên làm nhiệm vụ chuyển hàng hóa và lính đổ bộ đường không. Mỗi chiếc An-12 được trang bị 4 động cơ tua-bin cánh quạt, đạt tốc độ tối đa 780 km/h và trần bay 10.000 m. Phi cơ có thể chở tối đa 20 tấn hàng hóa, tầm bay 3.600 km với tải trọng hàng hóa tối đa.