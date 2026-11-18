Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, sự cố khiến một số hệ thống nội bộ bị gián đoạn tạm thời, nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động thiết yếu của cơ quan tình báo này. NSA cho biết đang tiến hành khắc phục và đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin am hiểu sự việc cho biết mạng lưới NSANet, hệ thống cho phép nhân viên NSA trao đổi và chia sẻ thông tin mật nội bộ, đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy sự cố xuất phát từ một cuộc tấn công mạng.

Trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại Fort Meade, Maryland. (Ảnh: AP)

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cho rằng nhiều tổ chức hiện đang tiến hành vá lỗi và nâng cấp hệ thống công nghệ, đồng thời không coi những sự cố mất kết nối gần đây là kết quả của các cuộc tấn công mạng.

Sự cố tại NSA xảy ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận những trục trặc công nghệ quy mô lớn, bao gồm sự cố hệ thống kiểm soát không lưu khiến hàng nghìn chuyến bay bị gián đoạn, tình trạng ngừng hoạt động của dịch vụ email của Microsoft và các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng.

Phát biểu với báo giới tại Manila, Philippines, ngày 17/11, Tổng thống Donald Trump giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những sự cố công nghệ gần đây, cho rằng các trục trặc như vậy khó tránh khỏi.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, kêu gọi chính phủ và doanh nghiệp Mỹ tăng cường phối hợp để bảo vệ các hệ thống hạ tầng công nghệ thiết yếu. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chủ động phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa mạng trong mọi lĩnh vực, từ ngân hàng, giao thông vận tải đến hệ thống thông tin liên lạc.

Quang Trung (VOV-Washington)