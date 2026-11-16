Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhất kể từ năm 2022 nhằm vào Nga

Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16/11, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 1.336 UAV Ukraine tại 16 khu vực. Diễn biến trên cho thấy quy mô và tần suất các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga ngày càng gia tăng từ mùa hè sang mùa thu năm nay. Con số này vượt mức kỷ lục trước đó là 1.254 UAV được ghi nhận hôm 29/10.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số UAV Ukraine đã bị lực lượng phòng không đánh chặn trên bán đảo Crimea, khu vực chiến lược bên bờ biển Đen mà Nga kiểm soát và sáp nhập từ Ukraine năm 2014. Các UAV khác bị bắn hạ trên vùng biển Azov và biển Đen.

Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhất nhằm vào Nga kể từ năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea, cho biết Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt có ý nghĩa chiến lược, nối bán đảo này với vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga.

Điện Kremlin đánh giá thiệt hại tại cây cầu là không đáng kể. Theo thông báo của Bộ Giao thông Nga, hoạt động lưu thông đường bộ qua cầu đã tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác sửa chữa, trong khi các chuyến tàu hỏa vẫn hoạt động bình thường.

Không chỉ gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV, Ukraine còn đẩy mạnh đáng kể chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ cuối tháng 10.

Trong tuyên bố tối 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Kiev đã khiến hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt. Tuy nhiên, Reuters cho biết hãng tin này chưa thể xác minh độc lập thông tin trên vào thời điểm công bố.

Giang Bùi (Nguồn: VOV.VN)