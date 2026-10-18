Biểu tình ôn hòa tại Pháp bùng phát thành bạo lực, 400 người bị bắt

(VTC News) -

Bên cạnh các cuộc biểu tình ôn hoà, một số cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp biến thành bạo lực, tình trạng phóng hỏa và cướp phá cửa hàng. Hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện học tập xuống cấp tại các trường học. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết khoảng 400 người bị bắt giữ trên toàn quốc.

Diễn biến này tác động đến chiến dịch tranh cử tổng thống tại Pháp và thu hút sự chú ý của quốc tế.

Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Place de la Bastille ngày 8/10. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Nuñez, khoảng 550.000 người tham gia 110 cuộc tuần hành trên cả nước. Trong khi đó, các đơn vị bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) và các tổ chức sinh viên ước tính số người biểu tình lên tới 800.000.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cáo buộc các nhóm cực đoan quá khích có hành vi bạo lực, chủ động đối đầu với cảnh sát và tấn công các công trình công cộng, trong đó có trụ sở chính quyền địa phương. Ông cho biết những nhóm này còn lôi kéo các đối tượng lợi dụng tình hình để cướp phá cửa hàng. Một số vụ bạo lực vẫn tiếp diễn tại trung tâm Paris vào tối 17/10.

“Không có chỗ cho bạo lực trong nền cộng hòa của chúng ta”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X. Ông khẳng định những người phá hoại tài sản, tấn công các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và cướp phá trụ sở tòa thị chính sẽ bị truy tố và trừng phạt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Macron đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết chống lại những đối tượng gây hỗn loạn, cản trở người khác bày tỏ yêu cầu một cách ôn hòa.

Tại Paris, cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các đối tượng đeo mặt nạ, trùm kín đầu và ném pháo, đá lát đường cùng nhiều vật thể khác về phía lực lượng chức năng tại quảng trường Place de la République, khu vực phía đông bắc trung tâm thành phố.

Theo yêu cầu của cảnh sát, nhiều ga tàu điện ngầm tại Paris phải đóng cửa, trong đó có các ga quanh đại lộ Champs-Élysées và khu vực gần dinh tổng thống, quốc hội cùng các cơ quan chính phủ.

Trong khi đó, phần lớn người biểu tình ôn hòa tiếp tục tuần hành về phía tây bắc Paris. Đám đông hát quốc ca Pháp, vẫy cờ và có người mang theo kèn trumpet, đàn violin.

Tại Lyon, khoảng 20.000 người biểu tình, một vụ cháy xảy ra tại văn phòng du lịch. Ở Marseille, nhiều cửa hàng và đồn cảnh sát bị phá hoại, người biểu tình tràn vào sảnh tòa thị chính. Bạo lực cũng xảy ra tại Bordeaux, Lille, Calais, Brest, Rennes, Toulouse, Montpellier và Grenoble. Tại Limoges, tòa thị chính bị phóng hỏa, đám cháy vẫn tiếp diễn vào tối 17/10.

Bên cạnh đó, giới chức Pháp mở điều tra sau khi một người biểu tình trẻ tuổi mất một bàn tay tại Saint-Étienne hôm 17/10. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez chưa xác nhận thông tin cho rằng thương tích do lựu đạn của cảnh sát gây ra.

Biểu tình bùng phát sau lời kêu gọi khôi phục phong trào “Áo vàng” năm 2018, trong bối cảnh giá xăng, năng lượng và thực phẩm tăng cao. Các nhóm học sinh, sinh viên cùng công đoàn yêu cầu cải thiện điều kiện sống, tăng lương, giảm giá cả và bảo vệ dịch vụ công.