Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada gây nhiều thương vong

Vụ việc xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại căn cứ của Lực lượng Vũ trang Canada ở thị trấn Wainwright, tỉnh Alberta.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết, các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và những cơ quan liên quan của chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền tỉnh Alberta và chính quyền địa phương để xử lý sự cố ở Căn cứ quân sự Wainwright.

Một đám cháy rừng tại tỉnh British Columbia, Canada hồi tháng Bảy. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo đêm muộn ngày 17/10 ở Thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Quốc phòng McGuinty xác nhận có người thiệt mạng và bị thương, nhưng không công bố con số cụ thể. Bộ trưởng cho biết tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và cần được xử lý thận trọng.

“Các lực lượng vũ trang Canada, Bộ Quốc phòng cùng các đối tác trong chính phủ liên bang, trong đó có cơ quan an toàn công cộng, đang phối hợp với chính quyền Alberta và chính quyền địa phương để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cần thiết, đồng thời xác minh những gì thực sự đã xảy ra”, ông McGuinty nói.

Theo chính quyền quận Wainwright, gió mạnh tối 17/10 đã khiến đám cháy lớn nhanh chóng lan rộng sau sự cố tại căn cứ quân sự gần đó. Và đây có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố. Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp được huy động để bảo vệ người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến tối cùng ngày, chính quyền chưa ban hành lệnh sơ tán đối với người dân trong khu vực.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Thủ hiến Alberta Danielle Smith trong quá trình ứng phó với sự cố. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội tối 17/10, ông Carney xác nhận một sự cố nghiêm trọng gây ra đám cháy lớn đã xảy ra tại căn cứ quân sự Wainwright. Thủ hiến Danielle Smith mô tả vụ việc là “nghiêm trọng và đau lòng”, đồng thời cho biết nhiều quân nhân bị ảnh hưởng.

Căn cứ quân sự Wainwright nằm cách thủ phủ Edmonton của tỉnh Alberta khoảng 200km, ở gần thị trấn cùng tên. Đây là một trong những căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng của Canada, chủ yếu phục vụ huấn luyện binh sĩ và chuẩn bị các đơn vị cho nhiệm vụ tác chiến.

Căn cứ này cũng là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Tác chiến Cơ động Canada, chuyên huấn luyện các đơn vị phối hợp trong những điều kiện chiến trường mô phỏng thực tế, cùng Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3 Canada, nơi tổ chức huấn luyện bộ binh cơ bản.

Hiện giới chức Canada chưa công bố đầy đủ nguyên nhân sự cố, số người thiệt mạng và bị thương, cũng như mối liên hệ cụ thể giữa sự cố tại căn cứ và đám cháy lớn. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, điều phối lực lượng và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)